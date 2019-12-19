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كُتّاب وآراء
حجز ذهب بمليار سنتيم في حفاظات أطفال بمليلية
تمكنت عناصرُ الحرسِ المدني الإسباني من إلقاء القبض على مغربي بميناء مليلية المحتلة وبحوزته 26 كيلوغراما من الذهب مُخبّأًة بعناية داخل ثنايا حفّاظات للأطفال كان ينوي تهريبها.
وذكرت مصادر إعلامية إسبانية بمليلية أن عملية التّفتيش الروتينية التي باشرتها عناصر الحرس المدني الإسباني على مستوى ميناء مليلية أسفرت عن حيازة الكمية المذكورة من الذّهب لدى الموقوف البالغ من العمر 48 سنة، الذي كان على متن سيارة من طراز "أودي" نزلت من باخرة قادمة من ألميريا جنوب إسبانيا.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف القاطن بمدينة "أليكانتي" الإسبانية حاول، بدايةً، تضليل الحرس المدني بخصوص كُنْه الحمولة التي كانت على متن سيارته، لكن الفحص الذي باشره الخبراء المتخصّصون للتحقّق من طبيعة المحجوزات توصّل إلى تأكيد أنها عبارة عن قطع ذهبية.
وتبلغ قيمة المحجوزات التي صنعت بأحجام وأشكال مختلفة، ولها طبيعة مختلفة عن القطع العادية، حوالي 900 ألف يورو (مليار سنتيم مغربي)، وستبقى وديعة تحت حراسة الحرس المدني إلى حين استكمال كافة إجراءات التّحقيق.