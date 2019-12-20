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الرئيسية | حوادث | شاحنة تقتل راكب دراجة هوائية دهسا ناحية كلميم‬

شاحنة تقتل راكب دراجة هوائية دهسا ناحية كلميم‬

شاحنة تقتل راكب دراجة هوائية دهسا ناحية كلميم‬
مصطفى البكار
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 05:46

أودت حادثة سير مميتة، الخميس، بحياة شاب في عقده الثاني، على مقربة من قنطرة وادي أم العشار بالنفوذ الترابي لمدينة كلميم.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن الهالك (ع،أ)، الذي كان على متن دراجة هوائية، تعرض للدهس بواسطة شاحنة متخصصة في نقل الرمال، بعدما كان في طريقه نحو معهد الفندقة، حيث يتابع دراسته.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية انتقلت إلى مكان الحادث فور إخطارها، وقامت بجميع الإجراءات المعمول بها، موازاة مع توجيه جثة الضحية نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم.

كما جرى وضع سائق الشاحنة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي فتحته الضابطة القضائية في الموضوع، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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