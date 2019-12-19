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كُتّاب وآراء
توقيف الميلودي وزوجته بتهمة تبادل الضرب والجرح
وضعت عناصر الشرطة بمدينة القنيطرة الفنان الشعبي عادل الميلودي رهن تدبير الحراسة النظرية رفقة زوجته إيمان الدحماني، اليوم الخميس؛ وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة.
ووفق مصادر هسبريس فقد وضع المطرب الشعبي محمد أمين موقيت ووكيلة الأعمال منى كومري، أيضا، رهن الحراسة النظرية، من أجل تبادل الضرب والجرح مع الميلودي وزوجته.
ووفق المصادر ذاتها فقد قدم عادل الميلودي وزوجته شواهد طبية تحدد العجز للأول في 17 يوما، وللثانية في 24 يوما، في حين قدم موقيت شهادة طبية مثبتة للعجز لمدة 35 يوما ومنى كومري شهادة مدتها 24 يوما.
وكان الموقوفون تبادلوا الضرب والجرح أمام مقر المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يوم الثلاثاء المنصرم، ليتم توقيفهم اليوم في انتظار عرضهم على النيابة العامة.