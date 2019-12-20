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تخريب سيارات يفضي بعشريني إلى التحقيق ببرشيد
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 12:50
عرضت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، الخميس، شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، على أنظار ممثل الحق العام؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وووفق مصادر هسبريس فإن مصالح الأمن باشرت إجراءات معاينة مجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، والتي تعرضت لخسائر مادية من طرف مجهول، ليتم تفعيل تحريات ميدانية مكثفة مدعومة بأبحاث تقنية، وهو ما أسفر عن تحديد هوية المشتبه في قيامه بتلك الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم توقيفه.
وخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، للاستماع إليه في محضر قانوني من قبل الضابطة القضائية، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل تقديمه أمام العدالة.