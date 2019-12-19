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محاكمة "مول الكاسكيطة" تبدأ بتأجيل الملف بسطات

محاكمة "مول الكاسكيطة" تبدأ بتأجيل الملف بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 19 دجنبر 2019 - 22:05

قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية سطات، اليوم الخميس، تأجيل انطلاق محاكمة محمد السكاكي، المعروف بـ"مول الكاسكيطة"، إلى الرابع والعشرين من دجنبر الجاري، بناء على التماس تقدم به دفاعه، الأستاذ كمال العايدي، عن هيئة المحامين بالمدينة ذاتها، لأخذ مهلة كافية للاطلاع على الملف.

ويعتبر تأجيل انطلاق محاكمة "مول الكاسكيطة" الثاني من نوعه، بعدما كانت فعاليات المجتمع المدني المطالبة بالحق المدني التمست التأجيل في العاشر من دجنبر الجاري، للتمكّن من إعداد الدفاع وأداء الرسوم الجزافية وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.

وعرف محيط المحكمة الابتدائية استنفارا أمنيا بعدما نظّم عدد من أعضاء ومنسقي فروع جمعية الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم وقفة احتجاجية بحضور رئيسها المؤسس محمد دالي، حاملين لافتات أمام المحكمة يطالبون من خلالها بتطبيق القانون في حق كل من نعتوهم بـ"المتطاولين على كيان الشعب المغربي"، رافضين المس بالمقدسات وبالشعب المغربي، ومعتبرين ذلك خطّا أحمر.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية سطات تابعت محمد السكاكي (مول الكاسكيطة) في حالة اعتقال، للاشتباه في ضلوعه في سب الأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال وإهانة المؤسسات الدستورية، وحيازة المخدرات.

وأصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات بلاغا أوضحت فيه حيثيات توقيف "مول الكاسكيطة"، حيث أشار وكيل الملك بسطات إلى أنه إثر نشر "فيديو" بموقع "يوتوب"، بتاريخ 29 نونبر 2019، بإحدى القنوات التي تحمل اسم "مول الكاسكيطة"، تضمّن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة، ووصفهم بأوصاف مهينة، وحاطة من كراماتهم، وتمسّ بمؤسساتهم الدستورية، جرى توقيف المعني بالأمر، وتمّ ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازته ساعة توقيفه، ليتمّ وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، قبل تقديمه إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني الملائم في حقه.

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