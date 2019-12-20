شرطة سطات تفكك عصابة متخصصة في السرقة

إبراهيم الحافظون من سطات

أفلحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، الخميس، في تفكيك عصابة إجرامية، بتوقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و29 سنة، وهما من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط السرقة الموصوفة.

وأفادت مصادر هسبريس بأنه جرى توقيف المشتبه فيهما بفضل الأبحاث والتحريات الميدانية المفعّلة على خلفية تسجيل شكاية ضحية، تعرضت لسرقة أغراضها الشخصية من داخل منزلها من طرف شخصين، قبل أن يتم تشخيص هويتهما بالاستعانة بالخبرة التقنية، وحجز الأشياء المحصلة من السرقة.

وأعطت النيابة العامة المختصة بسطات الأمر بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، قبل عرضهما على أنظار ممثل الحق العام، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.