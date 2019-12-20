24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5308:2513:3016:0418:2619:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. منظمة الصحة تسجل تراجع المدخنين الرجال بالعالم (5.00)

  2. ولد حمزة: تقارب الاقتصاد يُنجح العلاقات بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  3. تغيير في المقررات يحرم تلاميذ مغاربة من فهم "الأعداد الكسرية" (5.00)

  4. كلية الحقوق السويسي تحتفل بربع قرن من تخريج النخب المغربية (5.00)

  5. الرئيس الروسي يشكك في اكتمال عملية عزل ترامب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة سطات تفكك عصابة متخصصة في السرقة

شرطة سطات تفكك عصابة متخصصة في السرقة

شرطة سطات تفكك عصابة متخصصة في السرقة
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 03:19

أفلحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، الخميس، في تفكيك عصابة إجرامية، بتوقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و29 سنة، وهما من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط السرقة الموصوفة.

وأفادت مصادر هسبريس بأنه جرى توقيف المشتبه فيهما بفضل الأبحاث والتحريات الميدانية المفعّلة على خلفية تسجيل شكاية ضحية، تعرضت لسرقة أغراضها الشخصية من داخل منزلها من طرف شخصين، قبل أن يتم تشخيص هويتهما بالاستعانة بالخبرة التقنية، وحجز الأشياء المحصلة من السرقة.

وأعطت النيابة العامة المختصة بسطات الأمر بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، قبل عرضهما على أنظار ممثل الحق العام، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.