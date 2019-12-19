البرد القارس ينهي حياة متشرد وسط مدينة أزرو

رشيد الكويرتي

عثر، نهار اليوم الخميس، على شخص متشرد (ر. ق)، في بداية عقده الرابع، جثة هامدة بأحد شوارع الحي الصناعي وسط مدينة أزرو.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون موجة البرد القارس التي تجتاح المنطقة، إثر التساقطات الثلجية الأخيرة، السبب المباشر في هذه الوفاة، موردة أن الهالك، الذي ينحدر من حي القشلة بأزرو، مختل عقليا، وكان يعيش حياة الشارع وبدون مأوى منذ مدة.

المصادر ذاتها قالت إن عناصر الشرطة بمدينة أزرو حلت بالمكان فور إخطارها بالعثور على هذه الجثة، مشيرة إلى أنه تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو؛ وذلك في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.