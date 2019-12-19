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الرئيسية | حوادث | البرد القارس ينهي حياة متشرد وسط مدينة أزرو

البرد القارس ينهي حياة متشرد وسط مدينة أزرو

البرد القارس ينهي حياة متشرد وسط مدينة أزرو
رشيد الكويرتي
الخميس 19 دجنبر 2019 - 23:05

عثر، نهار اليوم الخميس، على شخص متشرد (ر. ق)، في بداية عقده الرابع، جثة هامدة بأحد شوارع الحي الصناعي وسط مدينة أزرو.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون موجة البرد القارس التي تجتاح المنطقة، إثر التساقطات الثلجية الأخيرة، السبب المباشر في هذه الوفاة، موردة أن الهالك، الذي ينحدر من حي القشلة بأزرو، مختل عقليا، وكان يعيش حياة الشارع وبدون مأوى منذ مدة.

المصادر ذاتها قالت إن عناصر الشرطة بمدينة أزرو حلت بالمكان فور إخطارها بالعثور على هذه الجثة، مشيرة إلى أنه تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو؛ وذلك في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - متشرد الخميس 19 دجنبر 2019 - 23:30
اين هي الجمعيات والمؤسسات والجماعات والسلطة .حاظرة الا على شاشة التلفاز اما في الميدان والشوارع والازقة فهي غائبة وتختبئ في جحور عن قساوة والبرد القارس وتترك المتشردين يموتون بردا
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2 - عباس فريد الخميس 19 دجنبر 2019 - 23:38
رؤساء الجماعات الترابية همهم تبذير الاموال في المهراجانات المختلفة للشطيح والرديح ويخصصون لها ميزانيات ضخمة كل ذلك تحت أنظار ومباركة العمال والولاة بينما تخلوا الميزانيات من اعتمادات مخصصة للإيواء والإغاثة انها مهازل المغرب الحديث والعهد الجديد الذين يظلون يطبلون وينفخون فيه !!
فكيف لمواطن يموت في الشارع وملايير الشعب تهدر في الخوا الخاوي
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3 - جميل كندا الخميس 19 دجنبر 2019 - 23:47
وسمة عار على كل من علم حاله وتركه لمصيره. ناموا واهنؤوا بترفكم يا أغنياء بلادي.سوف تحاسبوا .
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6
4 - تطواني الجمعة 20 دجنبر 2019 - 00:18
الكل يقول أين هي الجمعيات.. وانا اقول اين هي دولة المؤسسات.. الدولة غائبة فيما يخص الفئات الهشة.. حاضرة فيما يخص الاستثمارات..
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