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الرئيسية | حوادث | طعنة سكين في القلب تخطف حياة شاب بمرتيل

طعنة سكين في القلب تخطف حياة شاب بمرتيل

طعنة سكين في القلب تخطف حياة شاب بمرتيل
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 01:35

اهتز حي القابلية بمرتيل، مساء الخميس، على وقع جريمة قتل وصفت بـ"البشعة"، ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إثر طعنة غادرة وجهها له أحد أبناء حيه على مستوى القلب، بعد شجار نشب بينهما.

وحسب مصادر محلية متطابقة فإن الضحية والجاني كانا في حالة غير طبيعية، خاصة أنهما قضيا ليلة خمرية بأحد المنازل بالحي ذاته، ليلة أمس، مضيفة أن خلافا نشب بينهما، مساء اليوم، تطور إلى شجار استعملا فيه الأسلحة البيضاء، قبل أن يفاجئ الجاني رفيقه بطعنة غادة على مستوى القلب، فارق على إثرها الحياة.

المصادر ذاتها أفادت بأن السلطات الأمنية حلت بمكان الجريمة بمجرد إخطارها، وتمكنت من توقيف الجاني، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة؛ فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتطوان.

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