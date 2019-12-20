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الرئيسية | حوادث | أمن مكناس يطيح بمروج "إكستازي" قرب مركز تجاري

أمن مكناس يطيح بمروج "إكستازي" قرب مركز تجاري

أمن مكناس يطيح بمروج "إكستازي" قرب مركز تجاري
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 13:50

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، مساء الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة أقراص "إكستازي" المخدرة والاتجار بها.

ووفق ما أفاد به مصدر أمني، في تصريح لهسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيه، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بالقرب من أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة مكناس.

المصدر ذاته أوضح أن عملية التفتيش التي أخضع لها المعني بالأمر أسفرت عن حجز 1000 قرص "إكستازي"، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في أنه من محصلات نشاطه الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يورد مصدر الجريدة؛ وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في ترويج هذه المواد المخدرة.

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