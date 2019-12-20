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الرئيسية | حوادث | ثور هارب من مجزرة العكاري يصيب سيدة بجروح

ثور هارب من مجزرة العكاري يصيب سيدة بجروح

ثور هارب من مجزرة العكاري يصيب سيدة بجروح
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 15:40

أصيبت سيدة بجروح خفيفة، اليوم الجمعة بحي المحيط بالرباط، إثر تعرضها لنطحة مفاجئة من ثور هارب من "مجزرة العكاري".

وقد تم نقل المصابة إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات اللازمة، بينما تمت السيطرة على الثور الهارب من طرف عناصر الأمن وجزارين ومواطنين، قبل أن يتم اقتياده إلى المجزرة من جديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - hhhhh الجمعة 20 دجنبر 2019 - 15:54
تم ا قتيا ده في حالة اعتقال أو و ا تضخ أن الثورة كان في حالة سكر
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7
2 - قارئة الجمعة 20 دجنبر 2019 - 15:58
بالشفاء العاجل للسيدة سبحان المكتاب
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4
3 - تنغيري الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:07
بالشفاء العاجل للسيدة.
ومتى يتم اقتياد الثيران التي تنطحنا منذ سنين ولازالت تنطحنا
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16
4 - ياسين الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:16
عندك غير شي نهار اهرب السبع من حديقة الحيوانات
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6
5 - عيسى [email protected]£ الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:25
اسال الله لهذه المرؤة الشفاء العاجل
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5
6 - هم........هم الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:37
و الله أول موضوع أبتسم له من أعماق القلب ، ما أثار فضولي هو تضامن مجموعة من الشباب و كذا الشياب حيث كان الهدف المسطر هو : "توقيف الثور" ، و ازداد إعجابي بتكتل الجميع حيث تمت إزاحة الثور نحو رافعة الشاحنة بعد عملية "التوقيف" الناجحة ، العملية تكللت بالنجاح يبقى إشكال واحد
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3
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