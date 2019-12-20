24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/12/2019
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:53
|08:25
|13:30
|16:04
|18:26
|19:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- عيوش يبحث توحيد الدارجة وإنجاز قاموس كبير في الدول المغاربية
- الشرطة توقف 8 مزورين لتذاكر مباريات كرة القدم
- ألوان لوحات الجدران تقرب "فنون الشارع" من سكان الدار البيضاء
- ثور هارب في الرباط
- محكمة كندية تقر بتجنيس نجلي جاسوسين روسيين
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ثور هارب من مجزرة العكاري يصيب سيدة بجروح
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 15:40
أصيبت سيدة بجروح خفيفة، اليوم الجمعة بحي المحيط بالرباط، إثر تعرضها لنطحة مفاجئة من ثور هارب من "مجزرة العكاري".
وقد تم نقل المصابة إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات اللازمة، بينما تمت السيطرة على الثور الهارب من طرف عناصر الأمن وجزارين ومواطنين، قبل أن يتم اقتياده إلى المجزرة من جديد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - hhhhh الجمعة 20 دجنبر 2019 - 15:54
تم ا قتيا ده في حالة اعتقال أو و ا تضخ أن الثورة كان في حالة سكر
3 - تنغيري الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:07
بالشفاء العاجل للسيدة.
ومتى يتم اقتياد الثيران التي تنطحنا منذ سنين ولازالت تنطحنا
ومتى يتم اقتياد الثيران التي تنطحنا منذ سنين ولازالت تنطحنا
4 - ياسين الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:16
عندك غير شي نهار اهرب السبع من حديقة الحيوانات
5 - عيسى [email protected]£ الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:25
اسال الله لهذه المرؤة الشفاء العاجل
6 - هم........هم الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:37
و الله أول موضوع أبتسم له من أعماق القلب ، ما أثار فضولي هو تضامن مجموعة من الشباب و كذا الشياب حيث كان الهدف المسطر هو : "توقيف الثور" ، و ازداد إعجابي بتكتل الجميع حيث تمت إزاحة الثور نحو رافعة الشاحنة بعد عملية "التوقيف" الناجحة ، العملية تكللت بالنجاح يبقى إشكال واحد
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6