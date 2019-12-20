ثور هارب من مجزرة العكاري يصيب سيدة بجروح

هسبريس من الرباط

أصيبت سيدة بجروح خفيفة، اليوم الجمعة بحي المحيط بالرباط، إثر تعرضها لنطحة مفاجئة من ثور هارب من "مجزرة العكاري".

وقد تم نقل المصابة إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات اللازمة، بينما تمت السيطرة على الثور الهارب من طرف عناصر الأمن وجزارين ومواطنين، قبل أن يتم اقتياده إلى المجزرة من جديد.