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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف 8 مزورين لتذاكر مباريات كرة القدم

الشرطة توقف 8 مزورين لتذاكر مباريات كرة القدم

الشرطة توقف 8 مزورين لتذاكر مباريات كرة القدم
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:06

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم مالك مقهى للإنترنيت، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد أوقفت، أول أمس الأربعاء، بمناسبة مباراة كرة القدم بين فريقي الرجاء البيضاوي وحسنية أكادير، سبعة أشخاص في حالة تلبس بحيازة تذاكر مزورة لولوج ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، أسفرت عن توقيف مالك مقهى للإنترنيت بمنطقة تيط مليل بضواحي الدار البيضاء، وحجز آليات ومعدات معلوماتية يشتبه في استخدامها في تزوير تذاكر الولوج إلى الملعب؛ إذ يتم نسخ عدة تذاكر بهويات مزيفة مع الاحتفاظ بالرقم التسلسلي نفسه الموجود في التذكرة الأصلية الصحيحة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة المتورطين في تزوير وتزييف تذاكر ولوج الملعب لمشاهدة التظاهرات الرياضية.

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