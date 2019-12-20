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الرئيسية | حوادث | مشجعون يواجهون الأمن بسيف من الحجم الكبير

مشجعون يواجهون الأمن بسيف من الحجم الكبير

مشجعون يواجهون الأمن بسيف من الحجم الكبير
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 18:05

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء من تشخيص الهوية الكاملة لستة مشتبه فيهم وتوقيف واحد منهم قاصر، صباح اليوم الجمعة، وذلك على خلفية قضية التحريض على العنف والشغب الرياضي.

وكانت دورية تابعة للفرقة المتنقلة للدراجين قد اضطرت، مساء أمس الخميس، لإشهار أسلحتها الوظيفية لتوقيف عشرة أشخاص من فصيل مشجعي أحد الفرق الرياضية بمدينة الدار البيضاء، بعدما أبدوا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة بواسطة سيف من الحجم الكبير، وحاولوا تعريض مشجع من فصيل منافس لاعتداء جسدي خطير، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

هذا التدخل الفوري، يقول البلاغ، مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم وحجز سيف من الحجم الكبير، في حين تم الاحتفاظ بالقاصر الموقوف تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فضلا عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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