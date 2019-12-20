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الرئيسية | حوادث | استخراج كوكايين من أمعاء مواطن جنوب إفريقي

استخراج كوكايين من أمعاء مواطن جنوب إفريقي

استخراج كوكايين من أمعاء مواطن جنوب إفريقي
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 22:20

بلغت الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم تفريغها من أمعاء مواطن من دولة جنوب إفريقيا كيلوغراما واحدا و170 غراما (1.170 غراما).

وكانت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قد أوقفت المشتبه فيه بتاريخ 16 دجنبر الجاري، على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فإن عملية التوقيف تمت إثر الاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين داخل أمعائه، ليتم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بغرض استخراج كبسولات المخدرات التي بلغ عددها 80 كبسولة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

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