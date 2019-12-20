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كُتّاب وآراء
طعنة سكين تودي بحياة عشريني بمدينة المرسى
لفظ شاب عشريني أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة، بقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة العيون، متأثرا بمضاعفات طعنة سلاح أبيض وجهها له أحد الأشخاص.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة، حسب مصدر هسبريس، إلى خلاف نشب الليلة الماضية بين شخصين بالقرب من فندق غرناطة وسط جماعة المرسى، قبل أن يتحول إلى شجار عنيف باغت فيه الجاني الضحية بطعنة سكين على مستوى العنق، نقل على إثرها نحو مستعجلات الحسن بن المهدي بالعيون حيث فارق الحياة إثر نزيف دموي حاد.
وأضاف المصدر نفسه أن المصالح الأمنية تمكنت، زوال اليوم، من توقيف الجاني داخل مستشفى المرسى فور ولوجه قصد رتق بعض الجروح، وجرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات باستئنافية العيون قصد متابعته بالفعل الجرمي المنسوب إليه.