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كُتّاب وآراء
شجار بين جارين يؤدي إلى جريمة قتل قرب تنغير
لقي شخص مصرعه، مساء أمس الجمعة، بدوار الخطارة بجماعة إكنيون بإقليم نغير، إثر شجار وقع بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلاف حول أشغال بناء كان يباشرها بمنزله القريب من منزل الجاني، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.
ووفق المعطيات التي وفرتها المصادر ذاتها لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الضحية، وهو من مواليد سنة 1924 وأب لستة أبناء، دخل في شجار مع جاره المزداد سنة 1952 وهو أب لعشرة أبناء، بسبب خلاف وقع بينهما حول أشغال البناء، حيث تطور الشجار إلى تشابك بالأيادي، قام خلاله الجاني بدفع الضحية الذي سقط أرضا وتوفي في الحين.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر من القوات المساعدة والسلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي حلت بمكان الحادث لمعاينة الجريمة.
وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستشفى تنغير، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
وذكرت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة أمرت المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير بفتح تحقيق في الموضوع لكشف ملابسات الجريمة، وكذا الاستماع إلى الجاني، الذي أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية، بعد أن تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، حيث ادعى بأنه أصيب بعد الهجوم عليه من طرف أحد أبناء الضحية.