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كُتّاب وآراء
حالتا انتحار خلال يومين تثيران نقاشا بوادي زم
فوجئ سكان حي "المقاومة" بمدينة وادي زم، ليلة الجمعة، بإقدام شاب يبلغ من العمر 21 سنة على وضع حدّ لحياته شنقا داخل منزل أسرته.
وتأتي واقعة اليوم بعد مرور يومين فقط على دفن شاب يبلغ من العمر 28 سنة، كان قد رمى نفسه من سطح منزل أسرته بحي "الفيلاج" بالمدينة ذاتها.
وتعليقا على الواقعتين، قال زهير برحيل، وهو فاعل جمعوي بوادي زم، إن "المدينة عرفت في فترات سابقة تسارع وتيرة حالات الانتحار بشكل ملفت، قبل أن تتوقف نهائيا في الستة أشهر الماضية، قبل أن تعود من جديد منتصف الأسبوع الجاري، من خلال تسجيل حالتين في ظرف وجيز".
وأضاف برحيل، في تصريح لهسبريس، أن "أغلب حالات الانتحار بمدينة وادي زم، إن لم نقل جميعها، مرتبطة بغياب أو انسداد الآفاق، خاصة ما يرتبط بالتنمية المحلية الكفيلة بإخراج الشباب من واقعه المأساوي".
وطالب برحيل المسؤولين بأخذ أوضاع المدينة عموما، وواقع الشباب بشكل خاص، بعين الاعتبار، و"الإسراع بإطلاق مبادرات تنموية ذات آفاق واضحة وتستجيب لحاجيات الساكنة".