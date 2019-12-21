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شرطة السعيدية ووجدة تضبط 555 كيلوغرام مخدرات
السبت 21 دجنبر 2019 - 14:03
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينتي السعيدية ووجدة، بتنسيق مع مصالح مراقبة التراب الوطني، من ضبط كمية من المخدرات والبنزين.
وأوضحت مصادر الجريدة أن كمية المخدرات المضبوطة بلغت 555 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و1470 لترا من البنزين، إضافة إلى حجز ثلاث سيارات.
وأضافت المصادر ذاتها أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط مجموعة من معدات التواصل وتحديد المواقع، كانت بحوزة خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة تنشط في تهريب المخدرات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - إسلام السبت 21 دجنبر 2019 - 15:20
ياربي السلامة، تشديد العقاب لمن سولت له نفسه تخريب عقول شبان وشابات المغرب، فهم رجال المستقبل، شكرا لرجال الأمن الذين يسهرون على حمايتنا
2 - Retraité السبت 21 دجنبر 2019 - 15:41
félicitations aux deux corps de la police saidia et oujda
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