شرطة السعيدية ووجدة تضبط 555 كيلوغرام مخدرات

هسبريس من الرباط

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينتي السعيدية ووجدة، بتنسيق مع مصالح مراقبة التراب الوطني، من ضبط كمية من المخدرات والبنزين.

وأوضحت مصادر الجريدة أن كمية المخدرات المضبوطة بلغت 555 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و1470 لترا من البنزين، إضافة إلى حجز ثلاث سيارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط مجموعة من معدات التواصل وتحديد المواقع، كانت بحوزة خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة تنشط في تهريب المخدرات.