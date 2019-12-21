الأمن ينفي تعرض طالبة لمحاولة "التصفية" بأكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

نفى مصدر أمني بولاية أمن أكادير الأخبار المتداولة، اليوم، حول "تعرض طالبة بجامعة ابن زهر بأكادير لمحاولة التصفية الجسدية داخل الحرم الجامعي".

وأكد المصدر ذاته أن الواقعة، التي جرى تسجيلها ليل أمس، وتتعلق بتعرض طالب جامعي كان برفقة زميلة له للسرقة المقرونة بالضرب والجرح، على مستوى الخلاء المتاخم للطريق المحوري "البارو".

وأضاف المصدر الأمني أن مصالح ولاية أمن أكادير كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة فور إشعارها بالنازلة، حيث خلصت نتائجه الأولية إلى أن الاعتداء على الطالب الجامعي المذكور كان عرضيا وبهدف السرقة، خلافا لما أوردته المواقع المحلية من استهدافه بسبب انتمائه القبلي.

وشدد المصدر ذاته على أن مصالح الأمن تباشر تحرياتها وأبحاثها المكثفة، من أجل توقيف جميع المشتبه في تورطهم في هذه القضية.