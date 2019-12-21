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الرئيسية | حوادث | شرطة مطار محمد الخامس تحجز كميات من الشيرا

شرطة مطار محمد الخامس تحجز كميات من الشيرا

شرطة مطار محمد الخامس تحجز كميات من الشيرا
هسبريس من الرباط
السبت 21 دجنبر 2019 - 19:15

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي من توقيف مواطنة غينية، تبلغ من العمر 31 سنة، في حالة تلبس بتهريب مخدر الشيرا، حسب بلاغ توصلت به هسبريس من المديرية العامة للأمن الوطني.

وأفادت الوثيقة ذاتها بأن "المشتبه فيها تم ضبطها أثناء استعدادها للمغادرة على متن رحلة جوية متجهة صوب مطار كوناكري، متلبسة بحيازة عشرة كيلوغرامات و165 غراما من مخدر الحشيش كانت مخبأة بعناية في حقيبة سفرها".

وأورد البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة ارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عادل السبت 21 دجنبر 2019 - 19:22
نريد حجز أموال الدولة المهربة للخارج وحجز الميزانيات المهدرة في المهرجانات...
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3
2 - الطاهيري العلوي عبيد السبت 21 دجنبر 2019 - 19:48
يجب عليكم حجز ما يدخل من الحدود الشرقية والمدينتين السليبتين من حبوب مهلوسة وقاتلة ومسببة في الجرائم الشنيعة بمافيها دوي الأصول،اما الحشيش فهو مخدر مهدئ صاحبه لا يستطيع قتل دجاجة ،وادا هربت
مواطنة افريقية الحشيش الى بلادها هدا لا يهمنا في شئ ،غقد ادت تمنه بالعملة الصعبة ،وجب غض البصر عنها.
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2
3 - افران الاطلس المتوسط السبت 21 دجنبر 2019 - 19:50
اتسال دائما ماذا يكون مصير هؤلاء الافارقة المهربين لهذه المادة (الحشيش - الكوكايين) حينما يتم التوقيف عليهم في حالة تلبس بتهريب مخدر الشيرا، هل يتم طرده مباشرة الى بلدانهم الأصلية من بعد التحقيق معهم . أم يحتفظ بهم في السجون المغربية حتى نهاية مدة إدانتهم ؟
je me demande toujours: Quel est le sort de ces trafiquants africains pour cette substance (haschisch - cocaïne) lorsqu'ils sont arrêtés est ce qu'ils sont expulsés directement vers leur pays d'origine après leur enquête. Ou seront-ils détenus dans les prisons marocaines jusqu'à la fin de la période de leur condamnation
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