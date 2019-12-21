شرطة مطار محمد الخامس تحجز كميات من الشيرا

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي من توقيف مواطنة غينية، تبلغ من العمر 31 سنة، في حالة تلبس بتهريب مخدر الشيرا، حسب بلاغ توصلت به هسبريس من المديرية العامة للأمن الوطني.

وأفادت الوثيقة ذاتها بأن "المشتبه فيها تم ضبطها أثناء استعدادها للمغادرة على متن رحلة جوية متجهة صوب مطار كوناكري، متلبسة بحيازة عشرة كيلوغرامات و165 غراما من مخدر الحشيش كانت مخبأة بعناية في حقيبة سفرها".

وأورد البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة ارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.