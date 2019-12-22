الأمن يضبط مخدرات بشاحنة في مدخل مدينة تزنيت

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تزنيت من توقيف شخص، يبلغ من العمر 34 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة والاتجار بالمخدرات.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى السد القضائي بمدخل المدينة، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل الشاحنة التي كان يقودها من حجز كميات من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام بلوحة القيادة، فضلا عن مبالغ مالية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وامتداداتها، وفقا للمصدر ذاته.