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الرئيسية | حوادث | كمين يوقع مبحوثا عنه في قبضة الدركيين ببوجنيبة

كمين يوقع مبحوثا عنه في قبضة الدركيين ببوجنيبة

كمين يوقع مبحوثا عنه في قبضة الدركيين ببوجنيبة
هسبريس من خريبكة
الأحد 22 دجنبر 2019 - 08:10

في إطار حملات تمشيطية أطلقتها سرية الدرك الملكي بخريبكة، عبر المراكز الترابية ومصالح التشخيص القضائي التابعة لها، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة بوجنيبة من توقيف شخص متورط في قضايا الاتجار بالمخدرات ويشكل موضوع مذكرات بحث عدة صادرة عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بخريبكة وبني ملال وخنيفرة.

وعن تفاصيل العملية أوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي تمكنت من مراقبة المستهدف البالغ من العمر 42 سنة، قبل أن تنصب له كمينا محكما تكلل بتوقيفه وحجز دراجته النارية وضبط حوالي نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا بحوزته.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف كان يعقد لقاءاته، سواء مع مزوديه بالمخدرات أو مع زبائنه، خارج مركز بوجنيبة، متخذا في ذلك مجموعة من الاحتياطات بهدف الإفلات من قبضة عناصر الدرك الملكي.

وخلال مرحلة التحقيق مع الموقوف الموضوع رهن الحراسة النظرية، تضيف مصادر هسبريس، تم تحديد هوية المزود الرئيسي الذي يقطن بمدينة خريبكة، وشخص آخر يقطن بمدينة بوجنيبة يتكلف بإيصال المخدرات من المزود الرئيسي إلى المروّج الموقوف خلال العملية المذكورة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المزوّد الرئيسي والوسيط اختفيا عن الأنظار مباشرة بعد علمهما باعتقال زميلهما، وهو ما أكّده انتقال عناصر من الدرك الملكي إلى منزليْهما بخريبكة وبوجنيبة دون العثور عليها، مما دفع المصالح الأمنية إلى إصدار مذكّرتيْ بحث في حقهما، وتكثيف التحريات للوصول إليهما في أقرب وقت.

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