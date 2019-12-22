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أمن مراكش يوقف لصا من ذوي السوابق القضائية
الأحد 22 دجنبر 2019 - 10:20
أوقفت مصالح الأمن بمراكش شخصا، من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة الموصوفة، يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني.
وأفادت مصادر هسبريس من ولاية أمن مراكش بأن مصالح المنطقة الأمنية المحاميد تمكنت من توقيف المعني بالأمر الذي غادر أسوار السجن حديثًا واستأنف نشاطه المحظور، مضيفة أن يقظة عناصر الدائرة الأمنية 12 قادت إلى تحديد هويته ووضع حد لنشاطه.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضحايا تعرّفوا على الموقوف أثناء عرضه عليهم، وجرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية إلى حين عرضه أمام النيابة المختصة، بحسب إفادة المصادر ذاتها.