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الرئيسية | حوادث | مدفأة كهربائية تنهي حياة سبعيني في مدينة تزنيت

مدفأة كهربائية تنهي حياة سبعيني في مدينة تزنيت

مدفأة كهربائية تنهي حياة سبعيني في مدينة تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
السبت 21 دجنبر 2019 - 22:15

فارق رجل مسن الحياة، اليوم السبت، بمنزله بحي المسيرة في مدينة تزنيت نتيجة التواجد في غرفة تعمل بها مدفأة كهربائية.

المعطيات المتوفرة لهسبريس أوضحت أن الهالك، البالغ من العمر 74 سنة، عثر عليه جثة هامدة بغرفة نومه وبجانبه مدفأتان كهربائيتان؛ إحداهما كانت مشتغلة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إبلاغ السلطات المحلية والأمنية، التي انتقلت إلى المكان المحدد، وقامت بفتح تحقيق في الموضوع، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وقد تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الأول، في انتظار تسليمه إلى ذويه بعد القيام بالإجراءات الإدارية المعمول بها.

وبهذا يرتفع عدد ضحايا الاختناق بمدينة تزنيت إلى شخصين في ظرف أسبوع، بعدما توفي شاب في عقده الثالث، يوم الاثنين الماضي، متأثرا بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان مائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عبد عبد السبت 21 دجنبر 2019 - 22:32
حسب علمي المدفاة الكهربائية لا تتسبب في الاختناق كوسائل التدفئة الاخرى من حطب وغاز و فحم و لمن له الخبرة نلتمس منه ان يفيدنا في هذا الموضوع لانني استعلها بكثرة
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59
2 - محمود الصويري السبت 21 دجنبر 2019 - 22:35
سبحان الله منين تيجي أجل تيتوفا الواحد الواحد تيهرب سعمى من المدفئة تاع الغاز غير على هاد سبب....
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3 - المهدي السبت 21 دجنبر 2019 - 22:35
اول مرة اسمع ان هناك اختناق با مدفأة كهربائية.
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28
4 - سمية من فاس السبت 21 دجنبر 2019 - 22:43
انا لله و انا اليه راجعون.لك الجواب يا اخي..فعلا المدفاة الكهرباءية تسبب جفاف الهواء مما يؤدي الى اختناق في التنفس خصوصا اذا كان اللنسان يعاني من حساسية
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8
5 - متتبع السبت 21 دجنبر 2019 - 22:44
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
ورزق أهله وذويه جميل الصبر وأحسن العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون
الشكر موصول للنيابة العامة والضابطة القضائية ورجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية والجهات الطبية
وأخيرا ليسعنا إلا أن نقول لله ما أعطى وله ما أخذ ولا راد لقضاء الله وقدره رحمة الله على الفقيد شهدنا له بحسن الخلق والوقار
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2
6 - بنبحدو أبوياسر السبت 21 دجنبر 2019 - 22:48
فعلا المدفأة الكهربائية لا تتسبب في الاختناق لأن الحرارة تأتي بطريقة فزيائية بسيطة جدا. الإلكترونات لما تمر تحتك وترتفع الحرارة بطريقة طبيعية.
« C’est le passage des électrons dans une résistance métallique qui fait augmenter la température. Si les chauffages électriques tuaient les gens nous serions tous morts en Europe. En France par exemple la majorité des foyers sont équipés de chauffage électrique. »
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1
7 - نقطة نظام السبت 21 دجنبر 2019 - 22:53
المدفئة الكهربائية لا تنبعث منها غازات سامة.. اللهم إذا كان هناك احتراق لمادة ما ناتج عن مس كهربائي ..
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8 - smail السبت 21 دجنبر 2019 - 22:55
و ما هو الاحتراق الناتج عن مدفئة كهربائية ؟؟؟
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9 - سمية من فاس السبت 21 دجنبر 2019 - 23:00
رحم الله الفقيد .الذي لا يعرفه الناس هو ان المدفاة الكهرباءية تسبب جفاف الهواء .و حينما يكون الشخص لديه حساسية او بلغ من الكبر عتيا يحصل له اختناق في المسالك التنفسية .نصيحة عند النوم لا نستعمل اي نوع كان من وساءل التدفءة
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10 - شريف السبت 21 دجنبر 2019 - 23:07
المدفأة الكهربائية قد تقتل، خصوصا التي تعمل بالزيت اذا كانت ذات جودة رديئة لان الزيت يحترق و يتسرب غاز احادي اكسيد الكربون
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3
11 - Mohammed السبت 21 دجنبر 2019 - 23:15
إذا كان المكان الذي توجد فيه المدفئة الكهربائية أو الغازية او الحطب أو الفحم مغلق تماما....
لأن الاكسجين يدور في المكان الذي نتواجد فيه يحترق بسبب هذه الغازات التي تولد ثاني اوكسيد الكربون لأننا
نحن يا أخي الكريم اذا احترق هذا الاكسجين لن يبقى تنفسنا كما هو عليه لانه يحترق بسبب هذه الغازات وفي هذه الحالة الانسان يختنق بهذه الغازات وهو نائم
لهذا يجب علينا الحيطة والحذر من هذه المدافئ
اذا كنت مشغل المدفئة كيفما كان نوعها تقليدية أو كهربائية أو غازية وانت تريد النوم ......
يجب عليك اخي أو أختي اطفاء المدفئة أو اخراجها من المكان الذي تريد أو تريدين أن تناموا فيها و فتح النافدة بضع دقائق ليدخل الاكسجين وتغلق النافدة وننام بصحة وسلام والله ولي التوفيق وشكرا....
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