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كُتّاب وآراء
مدفأة كهربائية تنهي حياة سبعيني في مدينة تزنيت
فارق رجل مسن الحياة، اليوم السبت، بمنزله بحي المسيرة في مدينة تزنيت نتيجة التواجد في غرفة تعمل بها مدفأة كهربائية.
المعطيات المتوفرة لهسبريس أوضحت أن الهالك، البالغ من العمر 74 سنة، عثر عليه جثة هامدة بغرفة نومه وبجانبه مدفأتان كهربائيتان؛ إحداهما كانت مشتغلة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إبلاغ السلطات المحلية والأمنية، التي انتقلت إلى المكان المحدد، وقامت بفتح تحقيق في الموضوع، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وقد تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الأول، في انتظار تسليمه إلى ذويه بعد القيام بالإجراءات الإدارية المعمول بها.
وبهذا يرتفع عدد ضحايا الاختناق بمدينة تزنيت إلى شخصين في ظرف أسبوع، بعدما توفي شاب في عقده الثالث، يوم الاثنين الماضي، متأثرا بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان مائي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
ورزق أهله وذويه جميل الصبر وأحسن العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون
الشكر موصول للنيابة العامة والضابطة القضائية ورجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية والجهات الطبية
وأخيرا ليسعنا إلا أن نقول لله ما أعطى وله ما أخذ ولا راد لقضاء الله وقدره رحمة الله على الفقيد شهدنا له بحسن الخلق والوقار
« C’est le passage des électrons dans une résistance métallique qui fait augmenter la température. Si les chauffages électriques tuaient les gens nous serions tous morts en Europe. En France par exemple la majorité des foyers sont équipés de chauffage électrique. »
لأن الاكسجين يدور في المكان الذي نتواجد فيه يحترق بسبب هذه الغازات التي تولد ثاني اوكسيد الكربون لأننا
نحن يا أخي الكريم اذا احترق هذا الاكسجين لن يبقى تنفسنا كما هو عليه لانه يحترق بسبب هذه الغازات وفي هذه الحالة الانسان يختنق بهذه الغازات وهو نائم
لهذا يجب علينا الحيطة والحذر من هذه المدافئ
اذا كنت مشغل المدفئة كيفما كان نوعها تقليدية أو كهربائية أو غازية وانت تريد النوم ......
يجب عليك اخي أو أختي اطفاء المدفئة أو اخراجها من المكان الذي تريد أو تريدين أن تناموا فيها و فتح النافدة بضع دقائق ليدخل الاكسجين وتغلق النافدة وننام بصحة وسلام والله ولي التوفيق وشكرا....