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الرئيسية | حوادث | حجز لحوم فاسدة وأكياس بلاستيكية بـ"جماعة إيتزر"

حجز لحوم فاسدة وأكياس بلاستيكية بـ"جماعة إيتزر"

حجز لحوم فاسدة وأكياس بلاستيكية بـ"جماعة إيتزر"
محمد آيت حساين من تنغير
الأحد 22 دجنبر 2019 - 07:20

قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة بإقليم ميدلت بحجز كمية مهمة من لحوم الدجاج، التي كانت معروضة للبيع في ظروف غير صحية في بعض محلات الجزارة بساحة المسيرة بمركز جماعة إيتزر.

وذكرت مصادر هسبريس أن عملية المراقبة، التي قامت بها اللجنة المذكورة، أسفرت أيضا عن حجز كمية جد مهمة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، التي يستعملها أصحاب بعض المحلات التجارية والجزارة بمركز الجماعة ذاتها.

كما قامت اللجنة سالفة الذكر، تضيف المصادر ذاتها، بحجز عدد كبير من مبيدات الحشرات منتهية الصلاحية وغير مصادق عليها من طرف السلطات المختصة لدى محل تجاري.

وقد حررت اللجنة ذاتها محاضر رسمية بخصوص هذه الخروقات التي وقفت عليها، وقامت بإتلاف المحجوزات، في انتظار تقديم المخالفين أمام النيابة العامة المختصة، وفق المصادر ذاتها.

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