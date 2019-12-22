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الرئيسية | حوادث | "تاكسي" يصدم سبعينيا ويرديه قتيلا في الريصاني

"تاكسي" يصدم سبعينيا ويرديه قتيلا في الريصاني

"تاكسي" يصدم سبعينيا ويرديه قتيلا في الريصاني
هسبريس من الرشيدية
الأحد 22 دجنبر 2019 - 05:10

شهدت الطريق الوطنية رقم 13، الرابطة بين مدينتي أرفود والريصاني بإقليم الرشيدية، حادثة سير راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر حوالي 70 سنة، بعدما صدمته سيارة أجرة من الصنف الكبير.

وأكد مصدر أمني لهسبريس أن الحادثة وقعت بمدخل طريق قصر الجبيل على الطريق الوطنية ذاتها، وبالضبط بالنقطة الكيلومترية 8، بعدما كان الضحية، وهو مؤذن مسجد قصر الجبيل، يهم بقطع الطريق، ففاجأته سيارة الأجرة، التي صدمته وأردته قتيلا في الحين.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي حلت بمكان الحادثة بعد إعلامها بالخبر، وعملت على نقل جثة الهالك إلى قسم الأموات، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي.

هذا، وفتحت عناصر الدرك تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة، وقامت بنقل سائق سيارة الأجرة إلى مركز الدرك للاستماع إليه في محضر رسمي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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