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جثة متشرد خمسيني تستنفر الشرطة بمدينة تزنيت
الأحد 22 دجنبر 2019 - 18:03
عثر مواطنون، اليوم الأحد، على جثة شخص في عقده الخامس، بالقرب من السور التاريخي المحاذي لتاركا وسنكار بمدينة تزنيت.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة فإن أسباب وفاة الملقب بـ"كريمو"، الذي كان يعيش حياة التشرد بشارع إكي واسيف، لا تزال مجهولة إلى حدود اللحظة.
وفور إخطارها، انتقلت عناصر السلطة المحلية والأمن الوطني إلى مسرح الواقعة، وأشرفت على نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.