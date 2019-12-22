صعقةٌ كهربائية تودي بحياة عامل نواحي الناظور‬

هسبريس من الناظور

أودت صعقة كهربائية قوية، اليوم، بحياة عامل تابع للمكتب الوطني للكهرباء على مستوى الطريق الرابط بين سلوان وزايو نواحي الناظور؛ فيما أصيب زميله بجروح استدعت نقله على وجه السّرعة صوب المستشفى لتلقّي الإسعافات الأولية.

وأفادت مصادر من عين المكان بأن الهالك، البالغ من العمر 43 سنة والمنحدر من مدينة ورزازات، كان بصدد القيام بعمله بنقلِ الكهرباء من عمود كهربائي بمنطقة عزوزات إلى مُنشأة حديثة (في طور البناء) مخصّصة للفحص التقني للسيارات؛ قبل أن تفاجئه صعقة كهربائية قوية كانت كفيلةً بإزهاق روحه أمام مرأى زملائه.

وقد نُقلت جثّة الهالك، التي احترقت بالكامل بفعل قوة الصعقة الكهربائية، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور في انتظار فتح تحقيق في الحادثة.