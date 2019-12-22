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الرئيسية | حوادث | صعقةٌ كهربائية تودي بحياة عامل نواحي الناظور‬

صعقةٌ كهربائية تودي بحياة عامل نواحي الناظور‬

صعقةٌ كهربائية تودي بحياة عامل نواحي الناظور‬
هسبريس من الناظور
الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:57

أودت صعقة كهربائية قوية، اليوم، بحياة عامل تابع للمكتب الوطني للكهرباء على مستوى الطريق الرابط بين سلوان وزايو نواحي الناظور؛ فيما أصيب زميله بجروح استدعت نقله على وجه السّرعة صوب المستشفى لتلقّي الإسعافات الأولية.

وأفادت مصادر من عين المكان بأن الهالك، البالغ من العمر 43 سنة والمنحدر من مدينة ورزازات، كان بصدد القيام بعمله بنقلِ الكهرباء من عمود كهربائي بمنطقة عزوزات إلى مُنشأة حديثة (في طور البناء) مخصّصة للفحص التقني للسيارات؛ قبل أن تفاجئه صعقة كهربائية قوية كانت كفيلةً بإزهاق روحه أمام مرأى زملائه.

وقد نُقلت جثّة الهالك، التي احترقت بالكامل بفعل قوة الصعقة الكهربائية، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور في انتظار فتح تحقيق في الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ورزازات الأحد 22 دجنبر 2019 - 22:03
اقسم بالله لما رأيت العنوان قلت في نفسي لن يكون الا من ورزازات
ناس المغرب الغير النافع مساكن واكلين الدق.
اللهم ارحمه و اغفر له و الهم أهله الصبر و السلوان.
إنا لله و إنا اليه راجعون
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2 - أحمد الأحد 22 دجنبر 2019 - 22:10
إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليه و على سائر أموات المسلمين.
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3 - مصطفى الأحد 22 دجنبر 2019 - 22:12
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وارزق اهله الصبر والسلوان في هدا المصاب الجلل وانا لله وانا اليه راجعون. أظن أن تعرض العمال لمثل هده الحادثة المؤلمة يرجع بالأساس إلى النقص في التكوين عن الأخطار التي قد تنجم عند عملية تحويل التيار الكهربائي المرتفع بالأوراش الكبرى التي تحتاج في بعض الأحيان إلى دراسة مدققة تحت اشراف فريق مختص يضم مهندسين وخبراء في الميدان.
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4 - محسن الأحد 22 دجنبر 2019 - 22:24
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وألحقه بالصالحين والصبر والسلوان لاهله وذويه آمين.
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