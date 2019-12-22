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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متورطا في "فيديو اعتداء وتخريب"

الأمن يوقف متورطا في "فيديو اعتداء وتخريب"

الأمن يوقف متورطا في "فيديو اعتداء وتخريب"
هسبريس من الرباط
الأحد 22 دجنبر 2019 - 20:50

أفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام شخص بتعريض صاحب محل للبقالة لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بواجهة ومحتويات المحل.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية باشرت بشأن الواقعة بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها مصالح منطقة أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء يوم أمس.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بشكاية حول قيام المشتبه فيه بابتزاز أصحاب المحلات التجارية، وتعريض أحدهم للعنف باستعمال السلاح الأبيض، وباشرت على إثرها عملية ميدانية مكنت من توقيف المشتبه فيه بعين المكان، فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

يُشار إلى أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أجرته فرقة الشرطة القضائية، قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة.

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