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كُتّاب وآراء
سقوط في "مطمورة" يُنهي حياة ثلاثيني باشتوكة
لفظ شخص، يبلغ عمره 37 سنة، أنفاسه الأخيرة، اليوم، بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، الذي نُقل إليه في حالة صحية حرجة، على إثر سقوطه بحفرة وعائية "مطمورة"، بدوار برج حمدان في الجماعة الترابية سيدي بيبي، نواحي اشتوكة آيت باها.
وأورد شهود عيان أن المفارق للحياة، وهو أب لابنيْن، كان يهم بإنجاز أشغال تهيئة بمحيط الحفرة، قبل أن يفقد توازنه، ليسقط بها؛ وهو ما تسبّب له في رضوض وجروح بليغة، استدعت نقله على عجل إلى المستشفى، الذي لفظ به أنفاسه الأخيرة.
وفتحت مصالح الدرك والسلطات المحلية بباشوية سيدي بيبي بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة. كما جرى توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأكادير.