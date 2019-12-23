شغب "الديربي" يفضي إلى توقيفات بالدار البيضاء

هسبريس من الرباط

تم توقيف مجموعة من مشجعي فريقي الرجاء والوداد البيضاويين، مباشرة بعد المقابلة التي جمعت بينهما بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وانتهت لصالح "الخضر" بهدف لصفر، وفق ما أوردته السلطات المحلية لولاية جهة الدار البيضاء – سطات.

وقد تم توقيف بعض المحسوبين على أنصار الناديين بمحيط المركب الرياضي وبعض شوارع عمالة مقاطعة الحي الحسني، بعد ما دخلوا في اشتباكات فيما بينهم عبر التراشق بالحجارة، مما أدى إلى إصابة عنصرين من أفراد القوات العمومية بجروح طفيفة، وإلحاق خسائر مادية ببعض المركبات التابعة للقوات العمومية وأخرى في ملكية الخواص.

وقد تدخلت القوات العمومية لإعادة الهدوء وضبط العناصر المحدثة للشغب، وأوقفت مجموعة من الشباب إثر الاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب، وسيتم إخضاعهم للبحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.