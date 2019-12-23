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الرئيسية | حوادث | النصب الإلكتروني يوقع بأجانب في قبضة الأمن

النصب الإلكتروني يوقع بأجانب في قبضة الأمن

النصب الإلكتروني يوقع بأجانب في قبضة الأمن
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 01:10

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة على النيابة العامة المختصة ثلاثة مواطنين إيفواريين، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال الإلكتروني في المجال النقدي.

ووفق مصادر هسبريس، فقد تم توقيف المشتبه بهم، المتراوحة أعمارهم بين 23 و26 سنة، بضواحي مدينة الجديدة على متن سيارة مكتراة.

وقد تم العثور بحوزة الموقوفين على 11 بطاقة بنكية أجنبية باسم الغير ومرتبطة بحسابات بنكية على الإنترنت، إضافة إلى أجهزة إلكترونية محمولة أكدت الخبرة التقنية المنجزة بشأنها أنها استعملت في تحويل معطيات حساسة خاصة بـ37 حسابا بنكيا إلكترونيا إلى خارج المغرب.

كما تم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية، تضيف المصادر ذاتها، يشتبه بكونها متحصلة من عمليات السحب الاحتيالي من الشبابيك البنكية.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذه القضية أن هذه الشبكة الإجرامية قامت بـ 57 عملية نصب نقدي بالمغرب، باستخدام الأسلوب الاحتيالي نفسه، وحصلت من خلالها على مبالغ مالية حددت في 189.000 درهم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية قبل تقديمهم أمام النيابة العامة، بعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية.

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