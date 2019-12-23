24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:27
|13:31
|16:05
|18:27
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرطة تقدم حصيلة تعميم التغطية الأمنية بالمملكة
- الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بداء السكري
- الدكالي ورأفت بالقصر الكبير
- حداد بالجزائر على قايد صالح .. "تبون" يكلف شنقريحة بتدبير الجيش
- مغاربة والقاتل الصامت
فيشر .. صانع سيارات يفتح "معمل الدبلوماسية الأمريكية" بالرباط (5.00)
بوعيدة: الجهوية بالمغرب "أداة تسويق" .. ونُخب الصحراء "فاسدة" (5.00)
- العثماني يرتدي جلباب "الزُهد": وزراء "العدالة والتنمية" ليسوا أغنياء - (91)
- مبروكي: "التوقيت الصيفي" وراء ارتفاع عدد حالات الانتحار بالشاون - (72)
- حداد بالجزائر على قايد صالح .. "تبون" يكلف شنقريحة بتدبير الجيش - (71)
- قايد صالح .. كبير الجيش الجزائري يفارق الحياة - (69)
- ضحايا "باب دارنا" يناشدون تدخل الملك في وقفة أمام البرلمان - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيل وجريح في حادث اصطدام سيارتين قرب تازة
قتل سائق سيارة لنقل السلع، في منتصف عقده الرابع، فيما أصيب سائق سيارة خفيفة بجروح بليغة، في حادث اصطدام بين العربتين بالمقطع الطرقي بين واد أمليل وتازة؛ على الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين تازة وفاس.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فقد جرى نقل ضحيتي هذا الحادث المروري إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، قبل أن يلفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته البليغة؛ فيما تمت إحالة الجريح الثاني على المستشفى العسكري بمدينة مكناس، نظرا لخطورة إصاباته.
وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول ملابسات هذه الحادثة المرورية المميتة، في وقت جرى إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بمستشفى ابن باجة قبل تسليمها إلى ذويه.