قتيل وجريح في حادث اصطدام سيارتين قرب تازة

رشيد الكويرتي من فاس

قتل سائق سيارة لنقل السلع، في منتصف عقده الرابع، فيما أصيب سائق سيارة خفيفة بجروح بليغة، في حادث اصطدام بين العربتين بالمقطع الطرقي بين واد أمليل وتازة؛ على الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين تازة وفاس.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فقد جرى نقل ضحيتي هذا الحادث المروري إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، قبل أن يلفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته البليغة؛ فيما تمت إحالة الجريح الثاني على المستشفى العسكري بمدينة مكناس، نظرا لخطورة إصاباته.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول ملابسات هذه الحادثة المرورية المميتة، في وقت جرى إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بمستشفى ابن باجة قبل تسليمها إلى ذويه.