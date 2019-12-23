24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:27
|13:31
|16:05
|18:27
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرطة تقدم حصيلة تعميم التغطية الأمنية بالمملكة
- الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بداء السكري
- الدكالي ورأفت بالقصر الكبير
- حداد بالجزائر على قايد صالح .. "تبون" يكلف شنقريحة بتدبير الجيش
- سابقة تاريخية .. السعودية تحتفل بالسنة الميلادية
حماية قنصلية .. عندما تهافت أغنياء المغرب لنيل "جنسيات قوية" (5.00)
- حداد بالجزائر على قايد صالح .. "تبون" يكلف شنقريحة بتدبير الجيش - (103)
- العثماني يرتدي جلباب "الزُهد": وزراء "العدالة والتنمية" ليسوا أغنياء - (93)
- قايد صالح .. كبير الجيش الجزائري يفارق الحياة - (76)
- مبروكي: "التوقيت الصيفي" وراء ارتفاع عدد حالات الانتحار بالشاون - (74)
- "سعادة سلفيين" برحيل المفكر شحرور تثير انتقادات حداثيين بالمغرب - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
موالاة تنظيم "داعش" تورّط ثلاثة شبان في اشتوكة
تمكنت المصالح الإقليمية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشتوكة آيت باها، اليوم الإثنين، من توقيف شابّيْن بشبهة موالاة تنظيم "داعش" الإرهابي؛ وذلك في كل من الجماعة الترابية آيت باها وواد الصفا.
وجاء التدخّل الأمني، الذي نُفّذ بتنسيق مع مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، بعد أن رصدت التحريات الأمنية وعمليات تعقّب المشتبه فيهما موالاتهما للتنظيم الإرهابي، والتواصل مع أعضائه، مع الإشادة به والدعاية له؛ بينما أسفرت العملية عن "حجز أجهزة إلكترونية مختلفة ومخطوطات ومنشورات تمجد الفكر المتطرف، وذلك داخل منزليهما".
ويجري التحقيق مع الموقوفيْن بمقر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي سياق متصل، أوقفت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمدينة أكادير، خلال اليوم ذاته، شابا آخر في دوار "آيت واكمار"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة؛ وذلك للشبهة ذاتها، لينقل إلى ولاية أمن أكادير، لتعميق البحث معه.
وأشاد سكان باشتوكة آيت باها، حضروا إلى مكان اعتقال الشبان الثلاثة، بمجهودات المصالح الأمنية التي أفضت تحرياتها المعمقة إلى التدخل الاستباقي من أجل التصدي للأعمال التي وصفوها بـ"المتطرفة، والهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المغرب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
اغلابهم لايعلمون ويتبعون كل من ندى عليهم.