‪ موالاة تنظيم "داعش" تورّط ثلاثة شبان في اشتوكة‬

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكنت المصالح الإقليمية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشتوكة آيت باها، اليوم الإثنين، من توقيف شابّيْن بشبهة موالاة تنظيم "داعش" الإرهابي؛ وذلك في كل من الجماعة الترابية آيت باها وواد الصفا.

وجاء التدخّل الأمني، الذي نُفّذ بتنسيق مع مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، بعد أن رصدت التحريات الأمنية وعمليات تعقّب المشتبه فيهما موالاتهما للتنظيم الإرهابي، والتواصل مع أعضائه، مع الإشادة به والدعاية له؛ بينما أسفرت العملية عن "حجز أجهزة إلكترونية مختلفة ومخطوطات ومنشورات تمجد الفكر المتطرف، وذلك داخل منزليهما".

ويجري التحقيق مع الموقوفيْن بمقر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفي سياق متصل، أوقفت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمدينة أكادير، خلال اليوم ذاته، شابا آخر في دوار "آيت واكمار"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة؛ وذلك للشبهة ذاتها، لينقل إلى ولاية أمن أكادير، لتعميق البحث معه.

وأشاد سكان باشتوكة آيت باها، حضروا إلى مكان اعتقال الشبان الثلاثة، بمجهودات المصالح الأمنية التي أفضت تحرياتها المعمقة إلى التدخل الاستباقي من أجل التصدي للأعمال التي وصفوها بـ"المتطرفة، والهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المغرب".