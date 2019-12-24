إحباط ترويج عسل وزيت زيتون مغشوشيْن بتاونات

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي الولجة التابعة لسرية قرية ابا محمد بإقليم تاونات، الإثنين، من تفكيك ورشة سرية لإعداد العسل وزيت الزيتون المغشوشيْن؛ وذلك إثر عملية مداهمة لبيت كائن بدوار الكرادسة بجماعة الولجة، حوله صاحبه لاحتراف نشاطه المشبوه، في ظروف تفتقر إلى الشروط الصحية، ومن شأنها الإضرار بصحة المستهلك.

جاء ذلك، وفقا لما أوردته مصادر هسبريس، على خلفية ضبط المشتبه فيه، في وقت سابق من نهار أمس الأحد، وهو بصدد نقل كمية من زيت الزيتون المزيفة على متن سيارته المخصصة لنقل البضائع؛ وذلك بعد إخضاعها للتفتيش بأحد السدود القضائية قرب مركز الولجة.

ونجحت عناصر الدرك الملكي للولجة، خلال هذه العملية، تضيف المصادر ذاتها، من ضبط أزيد من 200 لتر من العسل وزيت الزيتون المغشوشين، معبأة في عدة قارورات من سعة 5 لترات، كان المعني يهم بترويجها بعدد من المدن المغربية على أساس أنها منتجات محلية من إقليم تاونات.

مصادر الجريدة قالت إن عناصر الدرك الملكي تمكنت في هذه العملية، إضافة إلى حجز سيارة المشتبه فيه التي كان يستعملها في ترويج بضاعته المغشوشة، أدوات ومواد مجهولة المصدر وكمية من زيت المائدة بخسة الثمن، كان يتم تسخيرها في صناعة العسل وزيت الزيتون المغشوشين.

وبينما تم إرسال عينة من العسل وزيت الزيتون المغشوشة إلى المختبر الوطني للدرك الملكي ومختبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تضيف مصادر الجريدة، لتحديد طبيعة المواد المحجوزة، تم إخضاع المشتبه في لتدبير الحراسة النظري، بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، قصد البحث.