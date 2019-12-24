24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الشرطة تقدم حصيلة تعميم التغطية الأمنية بالمملكة (5.00)

  2. الدكالي ورأفت بالقصر الكبير (5.00)

  3. لافروف: الدبلوماسية الأمريكية تنحصر في "التخويف" (5.00)

  4. تردي الخدمات يقذف "لارام" إلى مؤخرة ترتيب شركات الطيران بالعالم (5.00)

  5. هذه مشاريع وأوراش "مديرية الحموشي" في 2020 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أقراص هلوسة تجرّ ثلاثينيا إلى التحقيق ببنسليمان

أقراص هلوسة تجرّ ثلاثينيا إلى التحقيق ببنسليمان

أقراص هلوسة تجرّ ثلاثينيا إلى التحقيق ببنسليمان
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 03:01

عرضت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الإثنين، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إليه؛ وذلك للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيه جرى في حالة تلبس بترويج المخدرات، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة من قبل عناصر الضابطة القضائية عن حجز ما مجموعه 150 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، ومبلغ مالي مهمّ يشتبه في كونه من عائدات نشاطه الإجرامي.

وخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه في محضر تمهيدي قانوني، لكشف جميع الأفعال المحظورة المنسوبة إليه، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.