أقراص هلوسة تجرّ ثلاثينيا إلى التحقيق ببنسليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الإثنين، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إليه؛ وذلك للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيه جرى في حالة تلبس بترويج المخدرات، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة من قبل عناصر الضابطة القضائية عن حجز ما مجموعه 150 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، ومبلغ مالي مهمّ يشتبه في كونه من عائدات نشاطه الإجرامي.

وخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه في محضر تمهيدي قانوني، لكشف جميع الأفعال المحظورة المنسوبة إليه، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.