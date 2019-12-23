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كُتّاب وآراء
التطرف يوقع 6 أشخاص بيد الأمن في جهة مراكش
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأيت أورير بإقليم الحوز، وبتنسيق مع المصالح الإقليمية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة موالاة تنظيمات متطرفة والانتماء إلى مشاريع إرهابية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن هذا التدخل الأمني، الذي يأتي في إطار الحملة الوطنية لمحاربة الإرهاب، تم بمنطقتي تمزوزت وأيت اورير، بعد عملية مراقبة أمنية منظمة لتحركات الموقوفين، وواصلت بأنه "تم الوقوف على عدة مؤشرات تدل على ميول التطرف لدى المشتبه بهم، كتمجيد الفكر المتطرف والدعاية له".
وأضافت المصادر ذاتها أن المعنيين بالأمر يخضعون، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لبحث قضائي قبل إحالتهم على العدالة.
وفي السياق نفسه، أوقفت عناصر أمنية تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، بإقليم أسفي، ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تيارات متطرفة.
وتمت هذه العملية الأمنية التي نفذت بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية للأمن الوطني بآسفي، والدرك الملكي بالمدينة ذاتها، صباح اليوم الإثنين بكل من دوار الكدية بجماعة سيدي التيجي، والمدينة القديمة بعاصمة عبدة.