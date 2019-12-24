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سقوط من طابق ثالث يصرع بناء في "حد السوالم"
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 11:15
أفادت مصادر هسبريس بأن عامل بناء ينحدر من إقليم برشيد لقي مصرعه على الفور مساء أمس الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الثالث لإحدى العمارات بحي رياض الساحل بحد السوالم، نواحي عاصمة أولاد حريز.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث وقع حين كان الهالك يبادر بطلاء جدران إحدى العمارات بالإسمنت، إلا أنه سقط على الأرض، ليفارق الحياة فورا، في ظروف شكّلت بحثا قضائيا من قبل درك السوالم.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي السوالم سرية برشيد، مرفقة بممثل عن السلطات المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية، حيث عملت على معاينة جثة الهالك، قبل توجيهها نحو مشرحة الرحمة بالدار البيضاء، لفائدة البحث القضائي وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مواطنة 1 الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 12:00
يجب مراقبة سلامة البنائين والصباغين في ورش البناء : ليس هناك أي احتياط ولا يتخذون الاجراءات اللازمة لضمان سلامة العمال . لا يلبسون الخوذة الخاصة على رؤوسهم وليست لهم أحذية وبدلة خاصة ، هناك شبكة تسدل من فوق البناية تمنع سقوط أي عامل ... يجب إلزام شركات البناء بهذه ألإجراءات .
2 - اوس الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 12:01
الله يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
3 - سعيد الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 12:02
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله، اللهم ارزق اهله الصبر، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أين هم المسؤولين عن قطاع السلامة أثناء الشغل، غياب ادوات الحماية الشخصية أثناء مزاولة المهنة.
4 - منصف الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 12:08
الله يرحمه ويرزق عائلته الصبر.. كمهني في قطاع البناء أرى أنه هناك تقصير خطير في السلامة من طرف المقاولين والصناع.. خصوصا في ما يخص العمل في المرتفعات.. معايير السلامة من الواجب تطبيقها ابتداءا من الدعامة التي يجب أن تكون احترافية زائد المشد والذي يلبسه الصانع والحبل حتى إذا قدر أن سقطت الدعامة أو فقد البناء توازنه يبقى معلق بدون أن ننسى الخوذة..
لحد الأن لم أر بعد كل هذه المعايير تطبق في البلد..
لحد الأن لم أر بعد كل هذه المعايير تطبق في البلد..
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