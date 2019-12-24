سقوط من طابق ثالث يصرع بناء في "حد السوالم"

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عامل بناء ينحدر من إقليم برشيد لقي مصرعه على الفور مساء أمس الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الثالث لإحدى العمارات بحي رياض الساحل بحد السوالم، نواحي عاصمة أولاد حريز.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث وقع حين كان الهالك يبادر بطلاء جدران إحدى العمارات بالإسمنت، إلا أنه سقط على الأرض، ليفارق الحياة فورا، في ظروف شكّلت بحثا قضائيا من قبل درك السوالم.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي السوالم سرية برشيد، مرفقة بممثل عن السلطات المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية، حيث عملت على معاينة جثة الهالك، قبل توجيهها نحو مشرحة الرحمة بالدار البيضاء، لفائدة البحث القضائي وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.