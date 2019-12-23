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إحباط هجرة 66 "مهاجرا إفريقيا" بسواحل الناظور
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 21:40
تمكنت عناصر الدّرك الملكي بجماعة أركمان بإقليم الناظور، في عمليتين متفرّقتين، من توقيف 66 من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصّحراء كانوا بصدد محاولة للهجرة السّرية صوب سواحل إسبانيا.
وحسب مصادر مطلّعة، فإن الدرك الملكي حجزَ زورقا مطاطيًا على مستوى ساحل جماعة "أركمان" وآخر على مستوى ساحل منطقة "البراكين"، وسيّارة من طراز "سبرنتر" كانت تقلّ المهاجرين السرّيين صوب موقعيْ الانطلاق.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدّرك الملكي تمكّنت، ضمن العمليّة نفسها، من توقيف فردين من عصابة إجرامية كانت وراء مُخطّط تهجير الموقوفين، بينما يجري البحث حاليا عن بقيّة أفراد العصابة.