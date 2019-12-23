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كُتّاب وآراء
الغموض يلف حقيقة وفاة مواطن فرنسي بتزنيت
أمرت النيابة العامة بابتدائية تزنيت بتوجيه جثة مواطن فرنسي نحو قسم الجثامين بالمستشفى الجهوي بأكادير قصد إخضاعها للتشريح، بعدما عثر عليه اليوم الإثنين متوفيا داخل منزله.
واستنادا إلى معطيات حول الواقعة توفرت لجريدة هسبريس، فإن الهالك الثمانيني، الذي سبق له أن كان جنديا في القوات المسلحة الفرنسية، عثر عليه جثة هامدة من طرف جيرانه بتجزئة أساكا وسط مدينة تزنيت.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون وفاة الفرنسي المتقاعد نتيجة وعكة صحية مفاجئة ألمت به بسبب مرض مزمن يعاني منه منذ سنوات.
وبمجرد توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت المصالح الأمنية إلى المنزل المذكور للقيام بجميع الإجراءات اللازمة ومباشرة كافة التحريات الأولية التي من شأنها تعزيز ملف التحقيق.