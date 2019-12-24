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الرئيسية | حوادث | جمارك مراكش تحجز أطنانا من الأكياس البلاستيكية

جمارك مراكش تحجز أطنانا من الأكياس البلاستيكية

جمارك مراكش تحجز أطنانا من الأكياس البلاستيكية
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:27

حجزت مصالح الجمارك بمراكش، اليوم الثلاثاء، ستة أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة بمدخل المدينة، على مستوى محطة الأداء تاركة بالطريق السيار الرابط بين المدينة الحمراء والدار البيضاء.

وقالت مصادر هسبريس إن الكمية المذكورة، التي تقدر قيمتها بـ20 مليون سنتيم، كانت على متن شاحنة قادمة من الدار البيضاء، ومغطاة بالأنانيب البلاستيكية؛ لكن يقظة أعوان الجمارك وقيادتهم مكنت من إحباط هذه العملية التي كانت ستغرق مدينة مراكش بأكياس ممنوعة قانونا.

وأضافت المصادر نفسها أن محضرا حرر بخصوص هذه العملية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش، في انتظار تقديم صاحب الشاحنة للقضاء الذي سيحدد الغرامة القانونية التي عليه أن يؤديها لمصلحة الجمارك.

يذكر أن عناصر الجمارك المذكورة تمكنت، يوم الخميس الماضي، من إحباط محاولتين لتهريب كمية كبيرة من هذه الأكياس الملوثة للبيئة، وأخرى لمادة المعسل التي تستعمل في مخدر الشيرا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Med Anouar الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 16:30
كلشي عوج فهاد الدولة، وخليو الشعب يخدم ويعيش، قطعتو لميكا ومادرتوش شي بديل يلبي الحاجية ديال المواطن، وفكرو شوية مزيان عاد قطعو ميكا ولا شيحاجا خرا، أش خاصك العريان الخواتم أمولاي.
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2 - مواطن مغربي الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 16:42
كانت ستغرق مراكش بأكياس ممنوعة لولا يقظة رجال الجمارك... واين يقظة رجال الجمارك والحبوب المهلويسة... واين يقظة رجال الجمارك والمواد الغذائية الفاسدة... واين يقظة رجال الجمارك وما يلج من الصين من مواد لا نفع لها وأجهزة مقرصنة تدمر اقتصاد المواطن المغربي .
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