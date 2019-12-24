جمارك مراكش تحجز أطنانا من الأكياس البلاستيكية

إبراهيم مغراوي من مراكش

حجزت مصالح الجمارك بمراكش، اليوم الثلاثاء، ستة أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة بمدخل المدينة، على مستوى محطة الأداء تاركة بالطريق السيار الرابط بين المدينة الحمراء والدار البيضاء.

وقالت مصادر هسبريس إن الكمية المذكورة، التي تقدر قيمتها بـ20 مليون سنتيم، كانت على متن شاحنة قادمة من الدار البيضاء، ومغطاة بالأنانيب البلاستيكية؛ لكن يقظة أعوان الجمارك وقيادتهم مكنت من إحباط هذه العملية التي كانت ستغرق مدينة مراكش بأكياس ممنوعة قانونا.

وأضافت المصادر نفسها أن محضرا حرر بخصوص هذه العملية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش، في انتظار تقديم صاحب الشاحنة للقضاء الذي سيحدد الغرامة القانونية التي عليه أن يؤديها لمصلحة الجمارك.

يذكر أن عناصر الجمارك المذكورة تمكنت، يوم الخميس الماضي، من إحباط محاولتين لتهريب كمية كبيرة من هذه الأكياس الملوثة للبيئة، وأخرى لمادة المعسل التي تستعمل في مخدر الشيرا.