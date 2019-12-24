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كُتّاب وآراء
"فقيه" متابع جنائيا يحاول الانتحار بالدار البيضاء
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، محاولة انتحار أحد المواطنين المتابعين في قضية جنائية، تتعلق بمحاولة هتك عرض فتاة.
واستنفرت مصالح محكمة الاستئناف مختلف مصالحها، فور محاولة الشخص المذكور الانتحار.
وسقط الشخص، وهو فقيه، مغميا عليه في بهو المحكمة بعدما حاول تناول حبوب قد تكون سامة وقاتلة.
وتدخلت عناصر الشرطة والقوات العمومية وبعض المحامين، فور شروع المعني بالأمر في الصراخ ودخوله في حالة هستيرية، حيث عملوا على إفشال محاولة الانتحار.
وحلت على الفور عناصر الوقاية المدنية بمحكمة الجنايات في الدار البيضاء، إذ نُقل "الفقيه" على وجه السرعة إلى المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
* المعنيون بالأمر هم الوحيدون الذين يعرفون حقيقة ما يجري .