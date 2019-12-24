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الرئيسية | حوادث | "فقيه" متابع جنائيا يحاول الانتحار بالدار البيضاء

"فقيه" متابع جنائيا يحاول الانتحار بالدار البيضاء

"فقيه" متابع جنائيا يحاول الانتحار بالدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 14:02

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، محاولة انتحار أحد المواطنين المتابعين في قضية جنائية، تتعلق بمحاولة هتك عرض فتاة.

واستنفرت مصالح محكمة الاستئناف مختلف مصالحها، فور محاولة الشخص المذكور الانتحار.

وسقط الشخص، وهو فقيه، مغميا عليه في بهو المحكمة بعدما حاول تناول حبوب قد تكون سامة وقاتلة.

وتدخلت عناصر الشرطة والقوات العمومية وبعض المحامين، فور شروع المعني بالأمر في الصراخ ودخوله في حالة هستيرية، حيث عملوا على إفشال محاولة الانتحار.

وحلت على الفور عناصر الوقاية المدنية بمحكمة الجنايات في الدار البيضاء، إذ نُقل "الفقيه" على وجه السرعة إلى المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي قح الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 14:20
هتك عرض قاصر و الانتحار ومازال مسمينو فقيه!!!هذا مجرم مريض بزاف عليه يكون فقيه!
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2 - charki الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 14:27
على النيابة العامة تعميق البحت لأن السيد ممكن يكون مظلوم والظلم ظلمات يوم القيامة
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3 - rachid الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 14:32
لطالما حاول الانتحار فهو مظلوم والله اعلم يجب إعادة البحث من جديد في القضية
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4 - لقد إختلط الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 14:40
* لقد إختلط الحابل بالنابل ، لم تقدرن تصدق أو تكذب أحداً .

* المعنيون بالأمر هم الوحيدون الذين يعرفون حقيقة ما يجري .
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5 - مهاجر الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 14:46
المرجو إزالة اسم فقيه عن هادا الرجل ،فإن هو قام بالفعل المنسوب له فإنه ليس من الله او الدين شيء .
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6 - رشيد الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 14:59
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك
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7 - ملاحظ الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:02
"فقيه" و الرقاة الشرعيين يحرمون كل شيئ ويحللون لأنفسهم كل كبيرة وصغيرة!! القاتل يكبر والمقتول يكبر!
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8 - مواطنة 1 الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:30
شحال صعيبة تكون كتمثل على الناس الورع والتقوى باش تدير بلاصتك وتقضي مصالحك ومن بعد يكتاشفو أنك إنسان فاسد بيدوفيل مغتصب أطفال !!! الحمد لله أن الناس اليوم لا يحكمون على الشخص من خلال مظهره المتدين . حضيو ولادكم راه مكاين لا فقيه لا يحزنون .
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