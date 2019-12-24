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كُتّاب وآراء
الأمن يضبط كمية كبيرة من مخدر الشيرا في أكادير
تمكنّت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، اليوم الثلاثاء بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تيكوين، من توقيف شخصيْن للاشتباه في تورطهما في نشاط شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات، بمدينة تيكوين على مستوى السد القضائي بمدخل أكادير.
وجرت العملية بناء على معلومات وفّرتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، والتي أفادت بتورط المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية في الاتجار بالمخدرات، لتتعقّب العناصر الأمنية شاحنة كانا على متنها وتستوقفها بالسد القضائي في تيكوين، إذ أسفرت عملية تفتيشها عن حجز شحنة من مخدر الشيرا تناهز طنا و700 كيلوغرام.
وجرى الاحتفاظ بالموقوفيْن تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد كافة الامتدادات والارتباطات الوطنية والدولية المحتملة للشبكة الإجرامية المتورطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
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تعليقات الزوّار (1)
وشحال المدة الي كيبقوا في السجن.