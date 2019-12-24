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كُتّاب وآراء
توقيف 8 متورطين في "الهجرة السرية" بالبيضاء
أوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، كما جرى ضبط مرشح للهجرة غير المشروعة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء.
عمليات التفتيش، التي أجريت بمقرات سكن المشتبه فيهم أسفرت، وفق بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن حجز بطائق للإقامة بدول أجنبية وتأشيرات مزورة ومجموعة من جوازات سفر لأشخاص مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على معدات إلكترونية وهواتف نقالة وأختام وثلاث سيارات.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه القضية، وتحديد امتدادات هذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه، وكذا رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى بغية تفكيكها وتجفيف منابع دعمها.