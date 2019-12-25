24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:27
|13:32
|16:06
|18:28
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فضلات مصنع الدواجن
- ضعف القدرات البشرية والبنيات المؤسساتية يبطئ الجهوية بالمغرب
- الشرطة تبرز خطوات تطوير الحياة المهنية الأمنية
- "قانون مالية 2020" يتيح تسوية الوضعية الضريبية أمام المُحامين
- التساقطات المطرية تربك "سوق الجملة" بالبيضاء
"قانون مالية 2020" يتيح تسوية الوضعية الضريبية أمام المُحامين (5.00)
"الخارجية المغربية" تنفي الخضوع لضغوطات في ترسيم الحدود البحرية (5.00)
إسبانيا تردّ على المغرب بنشر طائرات "إف 18" فوق جزر الكناري (5.00)
- إغلاق المقرات الجهوية وانقطاع المياه يعمّقان أزمة قناة "دوزيم" - (109)
- إسبانيا تردّ على المغرب بنشر طائرات "إف 18" فوق جزر الكناري - (93)
- تراجع حجوزات "احتفالات نهاية السنة" يقلق مهنيي قطاع السياحة - (72)
- احتقار الأوروبيين للمغاربة .. عندما ندم "ليون الإفريقي" لزيارة دادس - (54)
- عصيد يرثي الراحل شحرور .. هكذا حارب "فقه العار" وفتاوى الشنار - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تخريب مؤسسة تعليمية يجلب استنكارا في الناظور
تعرّضت إحدى الفرعيات المدرسية التّابعة لمجموعة مدارس تزطوطين بإقليم النّاظور لهجومٍ من لدن مجهولين قاموا بتخريب ممتلكاتها والسّطوٍ على بعض الأدوات والوسائل التّعليمية، بعد أن اقتحموا فضاء المؤسّسة وقاموا بفتحِ أبوابها بطريقة احترافية وإعادة إغلاقها بعد الانتهاء من العمليّة.
وفي السّياق ذاته، أصدر الفرعُ المحلي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوّجه الديمقراطي بيانًا للرأي العام يستنكرُ من خلاله "استهداف الفرعية وسرقة الوسائل التعليمية الخاصّة بالأساتذة والاعتداء على الأطر بكتابات ورسومات مسيئة"، داعيًا الجهات المسؤولة إلى "التّعامل الجدي والمسؤول مع الحادثة، وفتح تحقيق في الموضوع للحدّ من انتهاك حرمة المؤسسات التّعليمية والتهجم على أطرها داخل مقرات العمل".
كما طالب البيان، الذي تتوفّر جريدة هسبريس على نسخة منه، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور بـ"تزويد المؤسسات التعليمية بالوسائل التربوية الضرورية التي تتوقف عليها العملية التّعليمية"، لافتا إلى "عزم النّقابة خوض أشكال نضالية تصعيدية، أمام تنامي ظاهرة الاعتداء على رجال ونساء التّعليم".
وقال عبد الواحد أبجطيط، الكاتب العام للفرع المحلي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم وعضو مكتبها الجهوي، "إنّه من المؤسف أن تتنامى هذه الانتهاكات المستهدفة لحرمة المؤسّسات التعليمية، ويُهان المدرّس الذي يقوم بأداء مهمّته النبيلة في تدريس النّاشئة، في الوقتِ الذي يحظى فيه بقيّة الموظّفين في القطاعات الأخرى بالحماية والأمن".
واستنكر المتحدّث "ما يُقاسيه رجال التّعليم في الفرعيات البعيدة أمام الظّروف الصّعبة التي يعيشونها في ظلّ غيابِ الأمن؛ وهو ما يخلقُ أمامهم معاناةً حقيقية في سبيل أداء واجبهم المهني".
وطالب أبجطيط بـ"ضرورة التّعاطي الفعلي مع الحادثة من طرف الجهات المسؤولة لإيقاف المُعتدين ومعاقبتهم ليكونوا عبرةٍ لغيرهم ممن تسوّل له نفسه انتهاك حرمة المؤسّسات التّعليمية، خاصّة أن هذا الهجوم لا غاية من ورائِه سوى إشباع دوافع انتقامية محضة لدى الفاعلين".