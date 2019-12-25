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الرئيسية | حوادث | الدرك يداهم معملا سريا للكيف و"ماحيا" بتافرانت

الدرك يداهم معملا سريا للكيف و"ماحيا" بتافرانت

الدرك يداهم معملا سريا للكيف و"ماحيا" بتافرانت
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:22

داهمت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي الورتزاغ، التابع لسرية قرية ابا محمد بتاونات، صباح اليوم، منزلا عائليا حوله صاحبه إلى معمل سري لتحضير وتقطير ماء الحياة (الماحيا)، ومستودع لتخزين "الكيف"؛ وذلك بدوار اولاد بومعيز التابع لجماعة تافرانت ضواحي غفساي.

وتمكنت العناصر الدركية، التي نفذت هذه العملية، وفق ما أوردته مصادر هسبريس، من حجز حوالي طن من التين المخمر والمعبأ في براميل بلاستيكية كبيرة مخصصة لهذا الغرض، و20 لترا من "الماحيا" كانت معدة للترويج بالمنطقة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

كما حجزت عناصر الدرك الملكي، تقول المصادر ذاتها، ما يقارب 800 كيلوغرام من بذور نبتة "الكيف" المحظورة، ومعدات ومواد تستعمل في عملية تقطير مسكر "الماحيا"؛ فضلا عن سلاحين أبيضين، أحدهما من الحجم الصغير والآخر عبارة عن سيف كبير.

وجاءت هذه العملية لمصالح الدرك الملكي بالورتزاغ إثر قيامها بدورية بالمنطقة، تضيف مصادر الجريدة، مبرزة أن المشتبه فيه في هذه القضية، والذي صدرت في حقه مذكرة بحث لتوقيفه، لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة قبل مداهمة منزله.

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