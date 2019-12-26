تزوير أوراق نقدية وطنية يورط أربعينيا بإنزكان‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت مصالح منطقة أمن إنزكان من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة مجموعة من الأوراق النقدية المزورة من العملة الوطنية، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز 60 ورقة مالية مزيفة من فئتي 100 و200 درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه عمليات التفتيش أسفرت كذلك عن ضبط آلتين للنسخ والطباعة، ومعدات لتقطيع الأوراق، وتجهيزات معلوماتية؛ علاوة على مجموعة من الأدوات التي تساعد على تزوير الأوراق النقدية، من قبيل الأحبار والأوراق.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.