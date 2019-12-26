24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:28
|13:33
|16:07
|18:29
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محكمة النقض تصادق على سجن محافظ متورط في "مافيا عقار"
- شعر "غابرييلا ميسترال" يقرع "طنطنة" الثورة الاجتماعية في الشيلي
- أكاديمية بني ملال تدشن "برنامج العمل والميزانية"
- ندوة علمية بطنجة تناقش العنف ضد النساء والفتيات
- إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي بالسواحل الإسبانية
تحقيق دولي في جرائم إسرائيل .. فلسطين تباشر الخطوات المقبلة (5.00)
أوريد: العربية والأمازيغية لغتان حضاريتان .. والتعليم يبني الإنسان (5.00)
الكثيري: العزيمة وراء تسلقي أعلى قمم العالم خلال سنة واحدة (5.00)
- حشود غفيرة ترافق جثمان قائد الجيش الجزائري إلى مثواه الأخير - (92)
- مؤتمر جبهة البوليساريو يقرر مواصلة "الزحف" صوب المناطق العازلة - (89)
- الجيش الإسباني يتربّص بالمغرب .. "استهلاك داخلي" و"عداء خفيّ" - (60)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتنصل من "أكبر ملف للنصب العقاري" - (45)
- الاستقلال يطالب برأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محكمة النقض تصادق على سجن محافظ متورط في "مافيا عقار"
صَادقت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بالرباط على حكم جنائي بالسجن خمس سنوات صدر في حق المحافظ السابق لأربع محافظات عقارية بالدار البيضاء (عبد الرحيم.ع)، وسبق للغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية أن أصدرته شهر يوليوز الماضي.
ويعتبر هذا التصديق بمثابة ضوء أخضر لتطبيق العقوبة السجنية في حق المحافظ الذي ترأس أربع محافظات، بكل من آنفا والمعاريف والحي الحسني وعين السبع بالدار البيضاء، وخضع لتحقيقات من طرف القضاء في مجموعة من قضايا الاستيلاء على ممتلكات الأجانب والمغاربة بهذه المناطق.
وأثار الضحايا اسم المحافظ منذ أزيد من سبع سنوات في قضايا استيلاء على ممتلكات الغير، من ضمنها الاستيلاء على 12 فيلا بمنطقة الهجاجمة، تزيد قيمتها السوقية عن 10 مليارات سنتيم، وعملية الاستيلاء على 240 شقة بإقامة روماندي، التي قادتها شبكة "حايم"، والتي تزيد قيمتها السوقية عن 14 مليار سنتيم.
وقال مصدر من رئاسة النيابة العامة إن قرارات التصديق على عقوبات سجنية من طرف محكمة النقض تليها بعض الإجراءات المسطرية لتنفيذ هذه العقوبات في حق المتورطين.
وأوضح المصدر ذاته أنه بمجرد توصل الوكيل العام بالدائرة الاستئنافية المعنية بأي قرار من محكمة النقض تتم بعده مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة السجنية في حق الأشخاص المعنيين.
وأصدرت محكمة النقض قراراتها بالتصديق على الأحكام الصادرة في حق أفراد الشبكة، التي تضم محافظا بالمحافظة العقارية وطبيبا وموثقا، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير ملكيات عقارات بمنطقة الوازيس، ومتابعتهم بتهم التزوير في وثائق رسمية واستعماله.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت، قبل سنتين، بالسجن 30 سنة في حق طبيب ومحافظ وموثق، في ملف مافيا السطو على العقارات بالدار البيضاء، المرتبط بالسطو على فيلا بمنطقة الوازيس بالدار البيضاء تعود ملكيتها لمواطن مغربي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
وهكدا سترجع الثقة للمواطنين وسينتعس قطاع العقار من جديد.
القانون المغربي يشجع على الجريمة والفساد، ولا أحد سيخاف من العقوبات بمثل هكذا أحكام.
إصلاح البلاد يتم عن طريق قطاعي التعليم و العدل.
سجنهم لا يضر احدا غيرهم. ما يثلج صدورنا هو استرجاح المال لاصحابه . اين المال المنهوب؟؟اين المال؟
هو موجود و على المسؤولين التدخل لارجاعه وليس الكتفاء بسجن سارقيه فقط.
ارجاع الاموال المنهوبة من الصناديق و من مافيا العقار و ....و....و
"وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت، قبل سنتين، بالسجن 30 سنة في حق طبيب ومحافظ وموثق"
لماذا تم تخفيض العقوبة من 30 إلى 5 سنوات؟
سارق المليارات وحوكم ب 5 سنوات, يمضيها في سجن 5 نجوم ثم يخرج ليتمتع بها
لو كان في الصين أو كوريا الجنوبية, لتم استرجاع الأموال المنهوبة, ثم الإعدام