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الرئيسية | حوادث | محكمة النقض تصادق على سجن محافظ متورط في "مافيا عقار"

محكمة النقض تصادق على سجن محافظ متورط في "مافيا عقار"

محكمة النقض تصادق على سجن محافظ متورط في "مافيا عقار"
هسبريس ـ محمد لديب
الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:00

صَادقت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بالرباط على حكم جنائي بالسجن خمس سنوات صدر في حق المحافظ السابق لأربع محافظات عقارية بالدار البيضاء (عبد الرحيم.ع)، وسبق للغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية أن أصدرته شهر يوليوز الماضي.

ويعتبر هذا التصديق بمثابة ضوء أخضر لتطبيق العقوبة السجنية في حق المحافظ الذي ترأس أربع محافظات، بكل من آنفا والمعاريف والحي الحسني وعين السبع بالدار البيضاء، وخضع لتحقيقات من طرف القضاء في مجموعة من قضايا الاستيلاء على ممتلكات الأجانب والمغاربة بهذه المناطق.

وأثار الضحايا اسم المحافظ منذ أزيد من سبع سنوات في قضايا استيلاء على ممتلكات الغير، من ضمنها الاستيلاء على 12 فيلا بمنطقة الهجاجمة، تزيد قيمتها السوقية عن 10 مليارات سنتيم، وعملية الاستيلاء على 240 شقة بإقامة روماندي، التي قادتها شبكة "حايم"، والتي تزيد قيمتها السوقية عن 14 مليار سنتيم.

وقال مصدر من رئاسة النيابة العامة إن قرارات التصديق على عقوبات سجنية من طرف محكمة النقض تليها بعض الإجراءات المسطرية لتنفيذ هذه العقوبات في حق المتورطين.

وأوضح المصدر ذاته أنه بمجرد توصل الوكيل العام بالدائرة الاستئنافية المعنية بأي قرار من محكمة النقض تتم بعده مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة السجنية في حق الأشخاص المعنيين.

وأصدرت محكمة النقض قراراتها بالتصديق على الأحكام الصادرة في حق أفراد الشبكة، التي تضم محافظا بالمحافظة العقارية وطبيبا وموثقا، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير ملكيات عقارات بمنطقة الوازيس، ومتابعتهم بتهم التزوير في وثائق رسمية واستعماله.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت، قبل سنتين، بالسجن 30 سنة في حق طبيب ومحافظ وموثق، في ملف مافيا السطو على العقارات بالدار البيضاء، المرتبط بالسطو على فيلا بمنطقة الوازيس بالدار البيضاء تعود ملكيتها لمواطن مغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Wiseman الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:13
الآن أستطيع أن أقول إنني فخور بأن أكون مغربياً. إذا استمرت هذه العملية في وضع المجرمين خلف القضبان ، فستجد كل مغربي مستعدًا ومستعدًا للمشاركة في تنمية البلد. ومع ذلك ، هذه هي خطوات الطفل. نحن بحاجة إلى المزيد من هذه ، لا سيما الأخطاء التي حدثت في المحاكم في السنوات العشرين الماضية. استمروا في العمل الجيد ، يمكننا الخروج في الشوارع والقول إن بلدنا بدأ في محاربة الفساد.
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25
2 - simo barnoussi الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:13
هذا غي واحد من بزاف......مبقاتش القناعة الله يحفض.......بزاف الاختلاس والسرقة والرشوة.....واغنى بلد افريقي وعربي هي المغرب
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14
3 - اعلي الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:17
خمسة سنوات قليلة في هده الجرائم أحد ممتلكات الغير بالتزوير وترهيب.
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34
4 - مغربي الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:18
يجب خلق لجنة لتحقيق مع جميع المحافظين وموثقين العقاريين في المملكة لأن هناك العديد منهم متورطون في نصب واستلاء على ممتلكات الغير ويستحقون السجن.
وهكدا سترجع الثقة للمواطنين وسينتعس قطاع العقار من جديد.
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19
5 - هشام الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:25
في نظري هذه العقوبة ليست ردعية بل هي تشجع على المزيد من النصب و الاحتيال.مجرد 5 سنوات ثم يعود للتمع بغنائمه المسلوبة من اموال الشعب.يجب حبسه على الاقل 20 سنة و الحجز عن كل ممتلاكته و ممتلاكات افراد اسرته حتى يكون عبرة للاخرين
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36
6 - نور الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:26
خمس سنوات مقابل كل تلك الجرائم المالية؟؟
القانون المغربي يشجع على الجريمة والفساد، ولا أحد سيخاف من العقوبات بمثل هكذا أحكام.

إصلاح البلاد يتم عن طريق قطاعي التعليم و العدل.
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27
7 - جعفر الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:26
المساهمة في النصب والتزوير والإستلاء على 10 مليارات + 14 مليار = 5 سنوات سجنا ههههههه
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27
8 - Y.adel الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:31
كنت انتظر أن تكون الفيلا لمواطن يهودي من أصل مغربي هههه ديما الأحكام المنصفة تكون لهم أما المغاربة يشربو لبحر هههههههه
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10
9 - و كم لِلَّه من لطف خفي الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:33
منذ سبع سنوات الناس تشتكي وتستغيث ان المحافظ لهف ممتلكاتهم زوراً واين كانت العدالة منذ سبع سنوات عاش فيها من عاش ومات فيها من مات لماذا حكمو عليه بخمس سنوات و لم يحكمو عليه بالسبع سنوات التي قضى فيها الناس وهم يطالبون فيها بممتلكاتهم التي لهفها المحافظ هو ومن معه زورا .
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17
10 - ملاحظ الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:34
لقد صحصح الحق و اتمنى لكل المحافظين اخد العبرة لان التدليس و النصب في مجال العقارات يبدأ بمشاركة المحافظات العقارية و حتى في سكوتها احيانا على ما يقع في دائرة نفوذها و الدليل هو عملية نصب باب دارنا .
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8
11 - LAQUITE الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:34
5 ans et il recommencera à se sortie de prison. Il faudrait aussi qu’il soit interdit d’exercer en tant que notaire si l’on veut vraiment mettre un terme à ces pratiques qui mettent en péril le droit inaliénable de propriété privée. Le chiffre de 30 ans mentionné dans votre article (êtes vous complices dans ces pratiques mafieuses?) 30 ans pour plusieurs suspects dans ce dossier. Merci de bien préciser les peines de chacun. Comme tout le monde peut le voir, ces VOYOUS ne reculent devant rien. Ils sont même prêts à aller devant la COUR DE CASSATION comme s’ils étaient dans leur bon droit. Et c’est là le fond du problème. Ils spolient des gens qui ont trimé toute leur vie et trouvent cela normal. Les peines de prison doivent être révisée à la hausse. 5 à 10 ans, c’est peu face à des VOYOUS qui calculent très bien le risque encouru. Leur conseillers juridiques leur pointent du doigt les failles de la loi et ces VOYOUS exploitent ces failles. LE RISQUE EST BIEN CALCULÉ LES AMIS.
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7
12 - hayat الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:36
بعض الناس يطالبون الوظيفة كحق من حقوقهم و لما يحصلون على هذا الحق يتطاولون على نهب حقوق الاخرين. هذا المحافظ لم يحفظ الامانة بل اختلسها و فككها و اتلفها بطمعه المفرط.
سجنهم لا يضر احدا غيرهم. ما يثلج صدورنا هو استرجاح المال لاصحابه . اين المال المنهوب؟؟اين المال؟
هو موجود و على المسؤولين التدخل لارجاعه وليس الكتفاء بسجن سارقيه فقط.
ارجاع الاموال المنهوبة من الصناديق و من مافيا العقار و ....و....و
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11
13 - الساخط الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:36
نفس المشكل سيكون واقع في آخر عملية نصب لباب دارنا على المواطنين لابد أن المتورطين فيها سيكون من المحافظة و السلطة و مديرية الإسكان و الجماعة وووو وهلم جرا لذلك يجب على الدولة ان تضرب بيد من حديد على هؤلاء وتعويض المتضررين و الله يأخد الحق في كل فاسد و ظالم ...
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9
14 - Ahmed الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:38
il va passer quelques mois et sortir avec la grace royale se la couler douce avec les milliards qu'ila volé aux pauves victimes . dans un pays qui se respectent il écopera d'au moins 20 ans de prison . une vraie enquète est diligentée et tous ses biens ainsi que ceux de ses proches dont l'origine n'est pas prouvée sont saisis pour dédomager les victimes
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5
15 - إزيض الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:39
5 سنين بحال إلا ضرب دويرة للطاليان أو رجع.
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9
16 - alaoui الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:42
ماذا نقول أكباش فداء أم ما خفي كان اعظم أو لربما عفا الله عما سلف
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8
17 - الراصد الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:46
لقد كانت الرسالة الملكية السامية الى وزير العدل في إطار حماية الاملاك العقارية المواطنين و الاجانب الذين يمتلكون عقارات بالمغرب بمثابة خارطة طريق لوضع حد لمثل هذه الشبكات الإجرامية التي تستولي على عقارات اصحابها هاجروا وانقطعت اخبارهم .
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6
18 - مصطفى الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:46
فقط خمس سنوات سجنا ! يجب تجريده من كل الممتلكات، لأن هم مثل هؤلاء فقط الغناء الفاحش على حساب الغير ، لا ضمير مهني يتحكم في هؤلاء اللصوص تحت ضوء الشمس !
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6
19 - salah35 الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:51
لاحظوا معي إخواني :
"وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت، قبل سنتين، بالسجن 30 سنة في حق طبيب ومحافظ وموثق"

لماذا تم تخفيض العقوبة من 30 إلى 5 سنوات؟
سارق المليارات وحوكم ب 5 سنوات, يمضيها في سجن 5 نجوم ثم يخرج ليتمتع بها

لو كان في الصين أو كوريا الجنوبية, لتم استرجاع الأموال المنهوبة, ثم الإعدام
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20 - Bezaf الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:57
اهووو بزاااف بزااف اوفر هادشي و ليني ليوقف ليهوم رااجل بمعنى الكلمة اجمع قلاوعك من هاد البلاد ا عمي
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21 - dokalli الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:58
5 سنوات النصب والتزوير والإستلاء على مليارات تشجع على المزيد من النصب
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22 - محسن الخميس 26 دجنبر 2019 - 13:00
المهم هو هل سترد الحقوق لأصحابها؟ وإلا ماذا الضحايا من سجن عمر أو زيد؟ ؟؟؟
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23 - ميلود لوسور الخميس 26 دجنبر 2019 - 13:10
لدي طلب دعوني اسرق ربع ما سرق المحافظ وضاعفوا لي الحكم وسأكون راضيا بالعقوبة هذا الحكم يشجع على نهب المال العام يا سادة هذا الشخص يجب ان يحاكم من منظور انه دمر عائلات وربما شتت شمل عائلات اخرى كان على الاقل ان يسجن 20 سنة اما حكمكم فيشجني على ان اسرق المال العام ولا يردعني لك الله يا وطني
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