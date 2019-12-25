24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الخراطي ينتقد "ابتزاز" الحكومة للمغاربة بفرض دعم الإعلام العمومي (5.00)

  2. "الخارجية المغربية" تنفي الخضوع لضغوطات في ترسيم الحدود البحرية (5.00)

  3. ورش تدريس اللغة الأمازيغية (5.00)

  4. المغرب وفلسفة "التنمية البشرية" (5.00)

  5. الصناعة التقليدية للمكفوفين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي بالسواحل الإسبانية

إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي بالسواحل الإسبانية

إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي بالسواحل الإسبانية
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 20:22

تمكن خفر السواحل في إسبانيا، اليوم، من إنقاذ حوالي 200 مهاجر من القارة الإفريقية، من رجال ونساء وأطفال، كانوا على متن قوارب متهالكة، حسبما أفاد به متحدث رسمي.

وفي تفاصيل العملية، ذكر المتحدث باسم المركز الإسباني للإغاثة، لوكالة فرانس برس، أنه "تم إنقاذ ثلاثة قوارب متهالكة تقل ثمانية أو تسعة أو عشرة أشخاص في منطقة مورسيا وقرطاجنة" في جنوب شرق إسبانيا؛ فيما تم إنقاذ 11 مهاجرا، خلال الليل، في مياه مضيق جبل طارق، ووصلوا إلى جيب سبتة المحتل.

وأضاف المتحدث أنه في جزر زافارين قبالة الساحل المغربي "تمت استعادة 61 شخصًا بعد وصولهم إلى جزيرة الملك، ثم نقلوا إلى مليلية"، كما تمكن رجال الإنقاذ من الاعتناء بـ61 مهاجراً آخرين وصلوا إلى جزيرة البوران التي تبعد بـ57 كيلومترا عن الساحل المغربي، ونقلوهم إلى ميناء موتريل الإسباني.

وتمكن حرس السواحل أيضا من إنقاذ 22 شخصًا كانوا ينوون الوصول إلى جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الفقر والولاد الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 21:18
ههههه حكام المغرب تياخدو الملايير باش يوقفو الهجرة ههه تيديرو فلوس اوروبا في جيوبهم وتيجمعو الطم.ترامب نصح اوروبا ببناء حائط جنوب موريتانيا والجزائر وليبيا لوقف تدفق نتائج ولادة الافارقة للكثير من الابناء رغم الفقر الكبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.