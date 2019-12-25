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كُتّاب وآراء
إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي بالسواحل الإسبانية
تمكن خفر السواحل في إسبانيا، اليوم، من إنقاذ حوالي 200 مهاجر من القارة الإفريقية، من رجال ونساء وأطفال، كانوا على متن قوارب متهالكة، حسبما أفاد به متحدث رسمي.
وفي تفاصيل العملية، ذكر المتحدث باسم المركز الإسباني للإغاثة، لوكالة فرانس برس، أنه "تم إنقاذ ثلاثة قوارب متهالكة تقل ثمانية أو تسعة أو عشرة أشخاص في منطقة مورسيا وقرطاجنة" في جنوب شرق إسبانيا؛ فيما تم إنقاذ 11 مهاجرا، خلال الليل، في مياه مضيق جبل طارق، ووصلوا إلى جيب سبتة المحتل.
وأضاف المتحدث أنه في جزر زافارين قبالة الساحل المغربي "تمت استعادة 61 شخصًا بعد وصولهم إلى جزيرة الملك، ثم نقلوا إلى مليلية"، كما تمكن رجال الإنقاذ من الاعتناء بـ61 مهاجراً آخرين وصلوا إلى جزيرة البوران التي تبعد بـ57 كيلومترا عن الساحل المغربي، ونقلوهم إلى ميناء موتريل الإسباني.
وتمكن حرس السواحل أيضا من إنقاذ 22 شخصًا كانوا ينوون الوصول إلى جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي.