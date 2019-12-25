دورية عسكرية تحبط تهريب مخدرات نواحي السمارة

المصطفى البكار من تزنيت

أحبطت دورية تابعة للقوات المسلحة الملكية، الليلة الماضية، عملية تهريب نصف طن من المخدرات كانت محملة على متن سيارة رباعية الدفع بالنفوذ الترابي لجماعة حوزة، شمال شرق مدينة السمارة.

مصدر مطلع أفاد هسبريس بأن هذه العملية التي جرت على مستوى الحزام الأمني، أسفرت عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا وتوقيف سائق السيارة الذي يشتبه في انتمائه لشبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات.

وجرى تسليم المشتبه فيه لمصالح الدرك الملكي قصد إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.