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الرئيسية | حوادث | دورية عسكرية تحبط تهريب مخدرات نواحي السمارة

دورية عسكرية تحبط تهريب مخدرات نواحي السمارة

دورية عسكرية تحبط تهريب مخدرات نواحي السمارة
المصطفى البكار من تزنيت
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:09

أحبطت دورية تابعة للقوات المسلحة الملكية، الليلة الماضية، عملية تهريب نصف طن من المخدرات كانت محملة على متن سيارة رباعية الدفع بالنفوذ الترابي لجماعة حوزة، شمال شرق مدينة السمارة.

مصدر مطلع أفاد هسبريس بأن هذه العملية التي جرت على مستوى الحزام الأمني، أسفرت عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا وتوقيف سائق السيارة الذي يشتبه في انتمائه لشبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات.

وجرى تسليم المشتبه فيه لمصالح الدرك الملكي قصد إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مخزني الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:45
عمل لا يفيد المغرب في شيء ،المخدرات تجلب العملة الصعبة للبلاد ،يجب تشجيع تصديرها للخارج،القوات المسلحة وجب عليها فتح معبر الكركارات وتطهيره من المرتزقة ومنع ادخال السلع الصينية الرخيصة المهربة ،وكذ نسف مؤتمر الانفصاليين في منطقة تيفارتي ....هكذا سنصفق لقواتنا المسلحة...اما ان تحجز مخدرات كانت ستدر أرباحا بالعملة الصعبة فانه عمل تافه
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2 - مواطن الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 23:12
شكرا لهذه القوات المسلحة التي تقدم لمواطنيها الأمن والأمان والعلاج باش مكان لحال رغم أن الدولة محتقرها لكنها صامت في تقديم المساعدة والأمن شكرا لكم يا أبطال فاوالله أني أشهد لكم يوم نقف أمام العزيز الجبار بأنكم أوفياء وصدقاء
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3 - بزناز الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 23:16
اتساءل كيف وصلت هاد الكمية الكبيرة من مخدر الشيرى الى سمارة..؟
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