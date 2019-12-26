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كُتّاب وآراء
يقظة الأمن تحبط محاولة للهجرة من ميناء أكادير
تمكنت المصالح الأمنية بميناء أكادير من توقيف أربعة أشخاص كانوا يحاولون الهجرة سرا، بعدما تم ضبطهم داخل حاوية كانت موجهة للشحن على متن باخرة متوجهة إلى إحدى الدول الأوروبية.
ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن الموقوفين الأربعة تمكنوا في وقت سابق من التسلل إلى داخل الحاوية، غير أن يقظة المصالح الأمنية بالميناء تمكنت من إجهاض محاولتهم، علاوة على حجز مجموعة من المعدات المستعملة في تسهيل عملية الولوج إلى داخل الحاوية، وكذا كمية من المؤونة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لاستكمال التحقيق معهم، قبل تقديمهم أمام العدالة من أجل المنسوب إليهم.